Un grave accident s'est produit le dimanche de Pâques dans la région du Piémont, en Italie. La Ferrari accidentée, immatriculée en Suisse, s'est disloquée et a pris feu. Les deux occupants du bolide sont morts.

Vanessa Büchel / trad. Gregoire Galley

Les sauveteurs ont vu l’horreur à leur arrivée sur le lieu de l’accident. En effet, les débris d’une Ferrari GTC4 blanche étaient éparpillés un peu partout sur la chaussée. La partie arrière du véhicule a été arrachée et a été emportée quelques mètres plus loin, alors que l’avant du bolide a pris feu.

Selon les médias transalpins, le véhicule immatriculé en Suisse aurait roulé à plus de 200 km/h sur la route entre Ivrea et Santhià dans le nord de l'Italie. La voiture accidentée aurait glissé sur la chaussée mouillée et aurait ensuite percuté la glissière de sécurité peu après un tunnel. Les deux occupants - un homme et une femme - ont perdu la vie.

Selon le «Blick», le propriétaire de la Ferrari serait un DJ de 40 ans originaire de Villeneuve dans le canton de Vaud. L’homme laisse derrière lui une femme et des enfants. Quelques heures avant sa mort, la victime aurait encore mixé dans un club du canton du Valais, comme le rapporte également le quotidien alémanique.

Victimes très brûlées

Les médias italiens ajoutent que la deuxième victime est une femme qui était assise dans la voiture du DJ. On ne sait pas encore qui des deux était au volant. Comme les victimes sont très brûlées, leur identification n'est pas facile. Des tests d'ADN devraient permettre d'en savoir plus.

«Pour le moment, nous n'avons pas reçu beaucoup d'informations de la part de la police. Mon autre frère, qui vit en Italie, s'occupe maintenant de tout», a expliqué le frère de la victime dans des propos relayés par le «Blick».

Pour lui, il est difficile de trouver les bons termes pour parler de son frère : «Mais si je devais le décrire en un mot, je dirais qu'il était la personne la plus aimante que je connaisse».