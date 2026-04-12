Zurich : grave accident de trottinette électrique, une femme entre la vie et la mort

Une femme âgée de 48 ans et circulant sur une trottinette électrique a été grièvement blessée samedi en fin d'après-midi en ville de Zurich. Ses jours sont en danger, a indiqué la police municipale dimanche. Les circonstances de l'accident sont pour l'heure inconnue.

Encore floues, les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête de la police municipale de Zurich (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La police municipale a été appelée peu après 17h30 pour un accident survenu dans le 4e arrondissement, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Sur place, les secours ont trouvé une conductrice de trottinette électrique âgée de 48 ans, gravement blessée, qui avait chuté pour des raisons encore inconnues.

Elle a reçu les premiers soins médicaux par les ambulanciers puis a été transportée à l'hôpital. Encore floues, les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête de la police municipale de Zurich.