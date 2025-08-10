Deux parapentistes se sont tués dans les Alpes suisses samedi. Un homme de 57 ans s'est écrasé au Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS), et un autre de 55 ans dans le Simmental bernois.

Deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes des accidents (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le parapentiste mort près du sommet du Breithorn participait au Fly Challenge Swiss Alps 2025. Les sauveteurs rapidement dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès du Suisse, indique dimanche la police cantonale valaisanne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

L'accident dans le canton de Berne s'est aussi produit samedi à la mi-journée au-dessus de la Lenk. Selon les premiers éléments, le parapentiste a décollé de Metschstand puis a rencontré des difficultés en cours de vol et s'est écrasé au sol dans la zone de Walliswenge, ont indiqué dimanche la police cantonale bernoise et le Ministère public de la Confédération.

Malgré les premiers secours prodigués par des tiers et les services de sauvetage, l'homme a succombé à ses blessures sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.