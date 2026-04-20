Accidents mortels : le système Autopilot de Tesla au coeur d’une vive polémique !

Une fuite de données accable lourdement Tesla : le groupe aurait testé son système Autopilot sur des routes publiques avec d'importantes lacunes en matière de sécurité.

Tesla aurait utilisé des routes comme terrain d'essai. Screenshot RTS

Lea Oetiker Lea Oetiker

Le groupe de voitures électriques Tesla d'Elon Musk a apparemment utilisé des routes publiques comme terrain d'essai pour son système de conduite autonome avec des conséquences parfois dramatiques. C'est ce que montrent de nombreuses données issues d'une grande fuite qui documentent de graves manquements à la sécurité et des incidents dissimulés.

Selon ce document, des milliers d'incidents ont été enregistrés, dont plus de 2400 cas d'accélération soudaine et inexpliquée ainsi que plus de 1000 accidents. Dans de nombreux cas, le statut est resté irrésolu selon des documents internes. Plusieurs accidents ont eu une issue fatale, tant pour les occupants que pour des tiers non impliqués.

Les données proviennent d'un lanceur d'alerte qui s'est adressé au journal allemand «Handelsblatt» dès la fin 2022. Les documents divulgués suggèrent que Tesla était informé depuis des années des problèmes de son système Autopilot.

«Hallucinations»

Particulièrement explosif : le système souffre apparemment de ce que l'on appelle des «hallucinations». Il s'agit d'interprétations erronées de l'environnement par l'intelligence artificielle. Les véhicules accéléraient ou freinaient sans raison apparente. A grande vitesse, de telles erreurs peuvent avoir des conséquences fatales.

Un jugement américain a fait sensation : dans le cas de Naibel Benavides, 22 ans, qui a perdu la vie dans un accident avec une Tesla en mode Autopilot, l'entreprise a été condamnée à verser des dommages et intérêts d'un montant de plus de 240 millions de dollars. Un tribunal a estimé que Tesla et le conducteur étaient tous deux responsables. Les enquêteurs ont en outre pu reconstituer des données effacées du véhicule qui montrent que le système avait détecté l'obstacle, mais n'avait pas réagi.

Plusieurs enquêtes sont en cours contre Tesla aux Etats-Unis. Les autorités examinent si les clients ont été trompés sur les capacités du système. Des lanceurs d'alerte reprochent à l'entreprise d'avoir ignoré les problèmes de sécurité au profit d'un développement rapide. D'autres plaintes devraient suivre.