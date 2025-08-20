  1. Clients Privés
Litige sur le parcours 2023 La Ville de Neuchâtel et la Grève féministe trouvent un accord

ATS

20.8.2025 - 15:27

Le collectif pour la Grève féministe retire son recours au Tribunal fédéral (TF) dans le litige qui l'opposait à la Ville de Neuchâtel en lien avec le parcours de la manifestation du 14 juin 2023. Les deux parties ont trouvé un accord.

La grève féministe du 14 juin 2023 avait attiré entre 6000 et 7000 personnes à Neuchâtel (image symbolique).
La grève féministe du 14 juin 2023 avait attiré entre 6000 et 7000 personnes à Neuchâtel (image symbolique).
sda

Keystone-SDA

20.08.2025, 15:27

A la suite d'une rencontre «ouverte et constructive entre des délégations du Conseil communal et du collectif et au vu des garanties données pour l’exercice du droit à manifester pacifiquement pour chacun, le collectif retire son recours au Tribunal fédéral», ont indiqué mercredi la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe dans un communiqué commun.

Le 14 juin 2023, 6000 à 7000 personnes de tout le canton s’étaient rassemblées à la gare. Les organisatrices contestaient la décision prise par les autorités communales de remplacer le passage sur l’avenue de la Gare par un itinéraire empruntant la ruelle Vaucher et l’avenue du Premier-Mars. Elles ont décidé de rejoindre la place des Halles via l'avenue la Gare, comme lors du grand rassemblement de 2019.

Le collectif avait été menacé d'une forte amende ou de devoir payer des indemnités de dizaines de milliers de francs à TransN (transporteur neuchâtelois) s'il persistait à vouloir passer par l'avenue de la Gare.

Atteinte à un droit fondamental

Cette décision a fait l’objet d’une procédure judiciaire, portant sur la question d’une éventuelle atteinte, par les autorités communales, au droit à manifester. Après le rejet du recours, confirmé par le Tribunal cantonal, le TF aurait dû trancher le litige.

«Le droit de manifester est un droit fondamental qui ne peut être restreint qu'à des conditions très strictes. Devoir déplacer des bus pendant une heure et demie n'est pas un but légitime par rapport au droit de manifester de 6000 femmes», avait déclaré en février Olivier Peter, avocat de la Grève féministe.

«Le jugement du Tribunal cantonal n'est pas conforme à la Cour européenne des droits de l'homme», avait ajouté l'avocat. Olivier Peter avait précisé que la Ville de Neuchâtel a refusé le parcours sur l'avenue de la Gare sans base légale pour le faire.

Solutions en amont

Les parties ont décidé de trouver une issue pragmatique et constructive à cette affaire. «La Ville de Neuchâtel tient à garantir l’exercice de la liberté fondamentale à se rassembler pacifiquement, en privilégiant les solutions concertées en amont des futures manifestations», peut-on lire dans le communiqué.

La descente d’un cortège par l’avenue de la Gare, tout comme par l’avenue du Premier-Mars, doit en principe, être rendue possible pour les manifestations d’envergure, sur l’ensemble de la voie ou en ne fermant qu’une seule voie en fonction de l’affluence, et dans le respect de l’utilisation du domaine public par d’autres usagers et sous réserve de l’exécution de travaux sur la voie publique.

«Aucune partie ne souhaitant poursuivre la procédure et au vu de l’attitude ouverte et constructive de la Ville ayant reconnu le fondement et la légitimité d’une manifestation de nature politique d’utiliser les artères principales de la ville, le collectif féministe a décidé de retirer son recours au Tribunal fédéral dès à présent», ont ajouté les deux parties. La procédure est close.

