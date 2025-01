Le prince Harry a conclu un accord financier avec le propriétaire du tabloïd The Sun. Cet accord met fin aux poursuites qu'il avait engagées contre le groupe de Rupert Murdoch, a annoncé mercredi David Sherborne, l'avocat du fils cadet du roi Charles III.

Le groupe News Group Newspapers (NGN) a présenté ses excuses à Harry pour "le piratage téléphonique, la surveillance et le mauvais usage d'informations privées de la part de journalistes et de détectives privés" agissant pour le compte du groupe (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le groupe News Group Newspapers (NGN) a présenté ses excuses à Harry pour «le piratage téléphonique, la surveillance et le mauvais usage d'informations privées de la part de journalistes et de détectives privés» agissant pour le compte du groupe, et lui verseront des «réparations substantielles», a ajouté l'avocat devant la Haute Cour de Londres.