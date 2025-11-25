  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Accusé de viol, le rappeur Naps sera jugé en février

ATS

25.11.2025 - 18:45

Le rappeur Naps sera jugé du 16 au 19 février par la cour criminelle départementale, a appris mardi l'AFP de source judiciaire. Il est accusé d'avoir violé une femme pendant son sommeil à l'automne 2021 à Paris.

Soupçonné d'avoir violé une femme pendant son sommeil en 2021, le rappeur Naps sera jugé du 16 au 19 février (archives).
Soupçonné d'avoir violé une femme pendant son sommeil en 2021, le rappeur Naps sera jugé du 16 au 19 février (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.11.2025, 18:45

25.11.2025, 18:47

Naps, de son vrai nom Nabil Boukhobza, notamment connu pour le tube «La kiffance», nie les accusations. L'affaire a débuté en octobre 2021 par la plainte d'une jeune femme qui avait expliqué avoir suivi avec d'autres amies le rappeur dans sa chambre d'hôtel. «Les jeunes femmes s'étaient endormies et l'une dit avoir été réveillée par un rapport sexuel pour lequel elle n'avait pas consenti», selon le parquet.

Il y a un an, la cour d'appel de Paris a confirmé la tenue d'un procès en validant «l'ensemble des charges retenues au terme de trois ans d'investigations». «Naps se présentera à son procès en toute sérénité, avec le même état d'esprit qui était le sien pendant l'instruction», avait alors assuré son avocat.

A l'été 2024, dans un autre dossier, le trentenaire a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles dans le Var après les plaintes de trois jeunes femmes, des faits qu'il nie également. Le chanteur reste très suivi sur les réseaux sociaux, avec un million d'abonnés sur Instagram par exemple. Il a sorti son dixième album en juin 2024.

Les plus lus

Les touristes étrangers vont payer plus pour les parcs nationaux
Trump magnanime avec les dindes, insultant ses adversaires au passage
Une famille vit dans la forêt - les enfants sont envoyés dans un foyer
Yann Sommer à nouveau sous le feu des critiques en Italie
Suivez Chelsea - Barcelone et City - Leverkusen en direct