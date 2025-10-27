  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Piscine du Palais des Congrès Bienne : trois personnes jugées pour homicide par négligence après la noyade d’une fillette

ATS

27.10.2025 - 09:44

Quatre ans après le décès d'une fillette à la piscine du Palais des Congrès à Bienne, trois personnes répondent depuis lundi d'homicide par négligence devant le tribunal régional. La fillette de 8 ans avait été sortie inanimée du bassin et était décédée le lendemain.

Le drame s'est déroulé le 16 septembre 2021 dans la piscine couverte du Palais des Congrès (archives).
Le drame s'est déroulé le 16 septembre 2021 dans la piscine couverte du Palais des Congrès (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 09:44

27.10.2025, 09:54

L'enseignante de la fillette, le maître-nageur et sa supérieure hiérarchique doivent répondre d'homicide par négligence pour cet accident survenu le 16 septembre 2021. Le maître-nageur n'aurait pas disposé des qualifications suffisantes pour exercer la surveillance du bassin.

L'enfant était à la piscine couverte du Palais des Congrès avec une classe d'école de Brügg, une commune voisine de Bienne. Pour une raison indéterminée, la fillette a été retrouvée inanimée au milieu du bassin. Des mesures de réanimation lui ont été prodiguées. La fillette a ensuite été héliportée à l'hôpital où elle est décédée le lendemain. Le procès doit durer deux jours devant le Tribunal régional à Bienne. Le verdict est attendu jeudi.

Les plus lus

L'acteur suédois Björn Andrésen est mort à l'âge de 70 ans
«Presque surnaturel» - Un record et un constat glaçant à Bâle
Trump exclut de recourir à la vice-présidence pour rester au pouvoir
Russie et Corée du Nord : des liens de plus en plus étroits
Dix personnes devant la justice pour le cyberharcèlement de Brigitte Macron
Son «meilleur week-end en F1» au milieu des huées et d’un tollé