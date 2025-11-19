  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vouvry Accusé d'avoir tué sa femme, il doit rester en préventive

ATS

19.11.2025 - 12:22

La justice valaisanne a prolongé à juste titre la détention préventive d'un homme en prison depuis janvier. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral (TF) rejetant le recours de l'intéressé, accusé d'avoir tué sa partenaire.

La tragédie a eu lieu à Vouvry (image d’illustration).
La tragédie a eu lieu à Vouvry (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

19.11.2025, 12:22

Le 14 janvier dernier, l'homme a alerté les secours parce que sa compagne ne réagissait plus. Les secouristes ont trouvé dans l'appartement de Vouvry, la compagne de l'homme, âgée de 30 ans, inconsciente et blessée à l'arrière de la tête. Elle a succombé à ses blessures durant la nuit. Elle présentait en outre d'autres blessures.

Le TF soutient le point de vue du Tribunal cantonal valaisan, selon lequel il existe un risque de fuite chez le prévenu. Il existe également de forts soupçons qu'il ait infligé les graves blessures à la défunte.

Cas de violences antérieures

«Sur la base de différents témoignages et de deux procès-verbaux de police, on peut supposer que le détenu avait déjà fait preuve de violence envers sa partenaire auparavant», a résumé le TF, dans son arrêt. Sa partenaire avait en outre qualifié une fois l'homme de jaloux et de très possessif.

Selon le jugement, l'homme est établi en Suisse où il est bien intégré. Sa famille vit toutefois à l'étranger et il a des contacts réguliers avec elle (arêt 7B_964/2025 du 10.10.2025).

Les plus lus

La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Roger Federer va recevoir «un immense honneur» en 2026
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
«Ça me fait mal au cul, mais merci et vive la mairie de Paris»
Que peut-on attendre d'une publication du dossier Epstein ?
Granit Xhaka hué au Kosovo : «Ça fait mal pour être honnête»