La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»

Un acte volontaire pourrait être à l'origine de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres qui a coûté la vie à six personnes, a indiqué mardi soir la police fribourgeoise. Cinq personnes ont également été blessées.

Keystone-SDA ATS

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, mais la police cantonale fribourgeoise privilégie la cause humaine. «Une personne pourrait être à l'origine de cet incendie», a indiqué mardi soir un porte-parole de la police lors d'un point presse.

«Des témoignages ont parlé d'une personne qui a agi sciemment avec un engin incendiaire», a relevé Frédéric Papaux, porte-parole de la police. La police ne se prononce pas sur l'hypothèse d'un éventuel acte terroriste, ni sur un acte d'immolation. Elle compte sur l'audition des passagers et des blessés pour connaître le déroulement des faits

Passagers en panique

C'est mardi vers 18h25 que la police a été informée qu'un car postal assurant la liaison entre Guin et Chiètres était en feu au milieu de la commune fribourgeoise. Des passagers paniqués sont sortis du véhicule en flammes. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans ce drame.

Neuf ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur place. Sur les cinq blessés, trois sont dans un état grave. Une hotline (0800 261 700) a été mise en place pour les familles et pour les témoins. La police n'était pas en mesure de donner des informations sur les six personnes décédées. Elle n'a pas non plus pu dire combien de passagers étaient dans le bus.

Care-Team de Car postal

La route où a eu lieu l'incendie va rester encore fermée durant la nuit de mardi à mercredi. Des bâches blanches dissimulent le bus endommagé par le feu. L'intervention va durer toute la nuit.

«Cette nouvelle tragique nous touche tous profondément. Nos pensées accompagnent les blessés ainsi que les proches des personnes décédées. Une équipe de soutien psychologique (Care-Team) sera à la disposition des collaborateurs dès demain (mercredi)», a réagi la compagnie Car Postal, précisant être en contact étroit avec les autorités.