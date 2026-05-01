Les acteurs et les scénarios générés par intelligence artificielle (IA) ne seront pas éligibles aux Oscars, a annoncé vendredi l'Académie.

Les acteurs et les scénarios générés par intelligence artificielle (IA) ne seront pas éligibles aux Oscars (archives). Keystone

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«Dans les catégories réservées aux acteurs, seuls les rôles crédités au générique officiel du film et dont il peut être démontré qu'ils ont été joués par des êtres humains avec leur consentement seront considérés comme éligibles», a précisé l'Académie dans de nouvelles règles.

L'institution qui décerne les précieuses statuettes ajoute que «les règles établissent formellement que les scénarios doivent être écrits par des humains pour être éligibles».

Cette décision survient quelques jours après qu'une version de Val Kilmer générée par IA a été présentée à un public d'exploitants de salles de cinéma, un an après sa mort.

La star de «Top Gun» et «The Doors» est apparue rajeunie dans la bande-annonce du film d'action «As Deep as the Grave», où on peut notamment l'entendre dire à un autre personnage: «N'aie pas peur des morts et n'aie pas peur de moi.»

Le projet a été réalisé avec l'accord de la famille de Val Kilmer, qui a accordé l'accès à des archives vidéo utilisées pour recréer l'acteur à différentes périodes de sa vie.

Le recours à l'intelligence artificielle demeure une question sensible à Hollywood.

Elle était notamment au coeur des grèves de 2023 qui ont paralysé l'industrie américaine du cinéma, les acteurs et les scénaristes avertissant que, sans encadrement, cette technologie menacerait l'existence même de leurs métiers.