Carnet noir «Adieu Teddy» : The Cure perd l’un de ses membres, mort à 65 ans

ATS

26.12.2025 - 22:30

Le guitariste et claviériste du groupe The Cure, Perry Bamonte, est décédé à l'âge de 65 ans, a annoncé vendredi le légendaire groupe britannique de new wave.

Perry Bamonte a d'abord fait partie de l'équipe technique du groupe à partir de 1984 avant de connaître deux périodes comme membre du groupe (archives).
Perry Bamonte a d'abord fait partie de l'équipe technique du groupe à partir de 1984 avant de connaître deux périodes comme membre du groupe (archives).
IMAGO/ZUMA Wire

Keystone-SDA

26.12.2025, 22:30

26.12.2025, 22:41

Perry Bamonte, dit «Teddy», devenu membre à part entière de The Cure en 1990, «est décédé chez lui après une courte maladie à Noël», selon un communiqué publié sur le site du groupe, disant son «immense tristesse».

«Discret, intense, intuitif, constant et d'une immense créativité, 'Teddy' était un coeur chaleureux et une part essentielle de l'histoire de The Cure. (...) Il nous manquera énormément"», indique ce texte.

The Cure, avec son emblématique chanteur Robert Smith, 66 ans, s'est transformé tout au long de ses décennies prolifiques.

Nombreux albums

Perry Bamonte a d'abord fait partie de l'équipe technique du groupe à partir de 1984 avant de connaître deux périodes comme membre du groupe, comme guitariste pendant 14 ans, jouant notamment de la basse six cordes, puis des claviers depuis 2022.

Dans son communiqué, The Cure a souligné qu'il avait contribué à la création de nombreux albums, dont «Wish» (1992), «Wild Mood Swings» (1996), «Bloodflowers» (2000), «Acoustic Hits» (2001) et «The Cure» (2004). Il a donné plus de 490 concerts, dont les plus récents figuraient «parmi les meilleurs de l'histoire du groupe», précise le communiqué.

Porté par la voix plaintive et déchirante de Robert Smith, The Cure a contribué à façonner le rock gothique avec des albums comme «Pornography» (1982). Le groupe a ensuite connu des succès avec des morceaux beaucoup plus enjoués, dont «Friday I'm in Love». Ses derniers albums datent de 2008 ("4:13 Dream") et l'an dernier avec «Songs of a Lost World».

Sur le réseau instagram, le batteur du groupe, Lol Tolhurst, s'est dit «tellement triste» du décès de Bamonte, ajoutant «Adieu Teddy». Perry Bamonte avait été également le bassiste du groupe Love Amongst Ruin, qui a sorti deux albums studio.

