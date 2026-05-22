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Administration Trump La cheffe du renseignement, Tulsi Gabbard, a donné sa démission

ATS

22.5.2026 - 19:42

La cheffe du renseignement américain Tulsi Gabbard a annoncé vendredi sa démission pour des raisons personnelles. La responsable a pu apparaître en désaccord avec le président Donald Trump à propos de la guerre en Iran.

Tulsi Gabbard a expliqué devoir quitter son poste en raison de l'état de santé de son mari (archives).
Tulsi Gabbard a expliqué devoir quitter son poste en raison de l'état de santé de son mari (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 19:42

22.05.2026, 19:47

«Malheureusement, je dois soumettre ma démission effective au 30 juin», a-t-elle écrit dans une lettre adressée au président et postée sur le réseau social X. Elle a expliqué devoir le faire en raison de l'état de santé de son mari, qui a été diagnostiqué avec un cancer des os.

Mme Gabbard, une ancienne militaire, dirige la Direction nationale du Renseignement.

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