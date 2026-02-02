  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Procès Ado poignardé à Aesch – l'accusé de 19 ans devant les juges

ATS

2.2.2026 - 12:19

Un Suisse de 19 ans accusé d'avoir poignardé un jeune de 15 ans en juin 2024 près d'une école à Aesch (BL) comparaît lundi devant la cour pénale de Bâle-Campagne, à Muttenz. La psychiatre légiste évoque un trouble du développement de la personnalité chez l'accusé.

Un Suisse de 19 ans accusé d'avoir poignardé un jeune de 15 ans en juin 2024 près d'une école à Aesch (BL) comparaît lundi devant la cour pénale de Bâle-Campagne, à Muttenz (archives).
Un Suisse de 19 ans accusé d'avoir poignardé un jeune de 15 ans en juin 2024 près d'une école à Aesch (BL) comparaît lundi devant la cour pénale de Bâle-Campagne, à Muttenz (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 12:19

02.02.2026, 13:04

Devant les juges, la psychiatre légiste a dit ne constater aucune maladie mentale grave chez l'accusé, mais a évoqué un trouble du développement de la personnalité. Elle a constaté une affinité pour les armes ainsi qu'une faible estime de soi.

Au moment des faits, l'accusé était âgé de 18 ans. Selon l'acte d'accusation du ministère public, il avait reçu un appel anonyme lui donnant rendez-vous dans l'enceinte d'une école à Aesch pour régler des comptes. Il s'y est rendu muni d'un couteau pliant.

Ses trois adversaires s'y sont présentés le visage dissimulé, mais non armés. La victime avait succombé à ses blessures à l'hôpital. La police avait arrêté l'accusé peu après les faits.

Le procès doit durer trois jours. Le verdict est attendu le 11 février. La présomption d'innocence s'applique.

Les plus lus

Après la naked dress, on remercie Heidi Klum pour la « no dress »
«Oui, j'aime m'amuser ! Je vais à Ibiza pour me mettre des mines»
Quand Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, s'adressait à Epstein comme à un «frère»
Catherine O'Hara était «en pleine forme» quinze jours avant sa mort
Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place