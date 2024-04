Adolescent poignardé dans la Drôme: quatre suspects en garde à vue

Quatre personnes, dont un père et ses deux fils, étaient en garde à vue jeudi soir dans le cadre d'une enquête pour «assassinat», deux jours après la mort d'un adolescent de 15 ans à Romans-sur-Isère. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Valence.

sda

Le père et un fils mineur se sont rendus à la police dans la soirée. Un autre fils, âgé de 27 ans et soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel, avait fait de même quelques heures plus tôt, a expliqué le procureur Laurent de Caigny dans un communiqué.

Ils ont été placés en garde à vue, comme une autre personne arrêtée mercredi et soupçonnée de les avoir aidés à fuir le quartier sensible de la Monnaie, où s'est déroulé le drame mardi soir. «L'ensemble des suspects» sont «désormais arrêtés» et l'enquête se poursuit «sous la qualification d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation, crime puni de la peine perpétuelle», a précisé le procureur.

Selon son communiqué, le père est soupçonné d'avoir organisé «l'expédition de sa famille» à la Monnaie à la recherche d'un mineur avec lequel son plus jeune fils «avait eu un différent violent et filmé» quelques jours plus tôt.

Une fois ce jeune localisé, il a incité son fils mineur à le «corriger», ce qui a déclenché une «altercation avec des échanges de coup», a relaté le procureur. Un adolescent «spectateur», étranger à la fois à cette expédition et au différend initial, s'est alors interposé. Le fils aîné «venu avec un couteau» l'a sorti et lui a porté «un coup, qui devait être mortel», écrit M. de Caigny.

Le père de famille et le premier interpellé «assuraient alors la fuite de toute la famille», ajoute-t-il. La victime, un jeune de 15 ans apprenti dans un centre de formation, a été déclaré mort mardi vers 23h15 après son transfert à l'hôpital.

