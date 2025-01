Les juges du Tribunal de district de Zurich ont prononcé le placement de l'accusé dans le secteur fermé d'une clinique psychiatrique pour y suivre une thérapie ambulatoire (archives). ATS

Un homme âgé de 62 ans écope de trois ans et deux mois de prison à Zurich pour avoir commis des attouchements sur des ados de 14 à 17 ans. Sa peine est commuée en thérapie stationnaire en milieu fermé. Le prévenu sévissait dans des trains entre Zurich et Berne.

Keystone-SDA, hael, ats ATS

Le tribunal de district de Zurich a reconnu, mardi, l'accusé coupable de contrainte sexuelle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de harcèlement sexuel. La Cour a aussi assorti la peine infligée d'une thérapie stationnaire à suivre durant l'exécution de la peine, ainsi qu'une expulsion du territoire suisse durant cinq ans.

Multirécidiviste, même sous enquête

Les juges ont suivi en grande partie le réquisitoire du procureur. La défense avait demandé que la peine ne dépasse pas 13 mois avec sursis pour actes et tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que pour harcèlements sexuels. Elle avait rejeté toute thérapie stationnaire, privilégiait la voie ambulatoire et estimait que le prévenu devait être libéré de sa détention de sûreté.

Le père de famille sri lankais avait déjà été condamné précédemment pour des faits similaires. Il a même continué à sévir après que la présente procédure pénale a été ouverte contre lui.

Attouchements cachés sous sa veste

Pour commettre ses agressions sexuelles entre août 2020 et mars 2024, le prévenu a usé systématiquement du même stratagème. Il s'asseyait dans le train à côté d'un jeune adolescent qui voyageait seul et déposait sa veste sur ses propres genoux, de manière à ce que les cuisses de son voisin soient également recouvertes.

A l'abri de la vue d'autrui, il touchait alors les cuisses et les parties génitales du garçon à travers le pantalon. De cette manière, il a fait au moins sept victimes.

Main dans le caleçon d'une victime figée

Souvent, il fallait un moment à l'ado pour qu'il se rende compte de ce qui lui arrivait et qu'il repousse la main de l'abuseur. Dans un cas, le prévenu regardait même une vidéo pornographique sur son smartphone qu'il orientait de manière à ce que l'ado de 14 ans, dont il abusait à côté de lui, soit confronté aux images.

En janvier 2023, l'une des victimes du sexagénaire s'est figée, par effroi et dégoût, face à ce qui lui arrivait. Cet ado n'a pas réussi à se défendre. L'accusé a mis sa main dans le sous-vêtement du garçon et n'a cessé les attouchements que lorsqu'il est descendu du train à Olten (SO).