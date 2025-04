Un juge new-yorkais a classé mercredi l'affaire de corruption visant le maire de New York Eric Adams, qui avait tourné à l'imbroglio politico-judiciaire depuis que l'administration de Donald Trump avait elle-même demandé à ce que ces poursuites au pénal soient abandonnées.

Dans sa décision écrite rendue mercredi après environ deux mois de pressions de l'administration américaine sur la justice new-yorkaise, le juge Dale Ho a souligné que l'abandon des poursuites visant le maire démocrate dans cette tentaculaire affaire de corruption et de pots-de-vin impliquant la Turquie était définitif. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans sa décision écrite rendue mercredi après environ deux mois de pressions de l'administration américaine sur la justice new-yorkaise, le juge Dale Ho a souligné que l'abandon des poursuites visant le maire démocrate dans cette tentaculaire affaire de corruption et de pots-de-vin impliquant la Turquie était définitif, alors que le gouvernement américain avait demandé à ce qu'elles puissent être relancées à tout moment.

Abandonner les poursuites tout en offrant la possibilité au gouvernement de Donald Trump de les reprendre quand bon lui semble «aurait inévitablement créé la perception que la liberté du maire dépend de sa capacité à mettre en oeuvre les priorités de l'administration en matière d'immigration et qu'il pourrait être plus redevable aux exigences du gouvernement fédéral qu'à ses propres électeurs», a écrit le juge Ho dans sa décision.

Sans relance possible

«Cette apparence est inévitable et cela plaide en faveur d'un abandon» des poursuites sans relance possible, a-t-il ajouté.

Le retour au pouvoir de Donald Trump, qui promet un durcissement drastique de la politique migratoire et une vague d'expulsions sans précédent, a coïncidé avec un retournement de situation majeur dans cette affaire, alors que c'est le gouvernement américain qui avait initialement introduit les poursuites contre Eric Adams.

Depuis février, l'administration Trump fait pression sur les procureurs pour abandonner ces poursuites. Des pressions notamment du ministère de la Justice qui se sont heurtées à la résistance des procureurs fédéraux, dont au moins sept à New York et à Washington ont démissionné plutôt que d'exécuter les ordres, ce qui a transformé l'affaire en crise politique et judiciaire.

Le ministère est accusé d'avoir marchandé la levée de l'inculpation du maire démocrate en échange d'une meilleure coopération de l'élu avec l'Etat fédéral pour lutter contre l'immigration clandestine, ce qu'Eric Adams a toujours fermement démenti.