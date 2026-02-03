  1. Clients Privés
Justice – VS Affaire de la cité Aldrin de Sierre: condamnation à 45 mois ferme

ATS

3.2.2026 - 16:33

Le Tribunal cantonal valaisan a réduit de trois mois, la peine dont avait écopé en première instance, un dealer tunisien.
Le Tribunal cantonal valaisan a réduit de trois mois, la peine dont avait écopé en première instance, un dealer tunisien.
ATS

Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre, un Tunisien a vu son appel être majoritairement rejeté par le Tribunal cantonal (TC). Les juges l'ont condamné à 45 mois de prison ferme et à 7 ans d'expulsion du territoire.

Keystone-SDA

03.02.2026, 16:33

A l'instar du Tribunal de Sierre, le 7 août 2025, qui l'avait condamné à 4 ans de prison, le TC l'a reconnu coupable, mardi, de divers chefs d'inculpation, soit: infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; extorsion aggravée, tentatives d'extorsion aggravée – dans deux cas, il a toutefois été acquitté de ce chef d'acccusation -, et complicité de tentative d'extorsion aggravée.

Selon le TC, le trafic de haschisch du prévenu et d'un coauteur présumé pas encore jugé a porté sur la vente d'au moins 450 kilos, soit en moyenne 15 kg durant 30 mois, pour un bénéfice de 135'000 francs.

Le Maghrébin avait admis, lors de son deuxième procès, le 8 janvier, avoir vendu 250 kg de haschisch. Il avait refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

