Justice – VS Affaire de la cité Aldrin de Sierre: des aveux toujours partiels

ATS

8.1.2026 - 11:26

Le procureur Olivier Elsig a plaidé pour le rejet de l'appel (photo d'archives).
ATS

Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre, un Tunisien de 23 ans a comparu devant le Tribunal cantonal, ce jeudi. En première instance, il avait écopé de 4 ans de prison ferme et d'une expulsion du territoire de 7 ans.

Keystone-SDA

08.01.2026, 11:26

Le 7 août 2025, le Tribunal de Sierre l'avait reconnu coupable de divers chefs d'inculpation: infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; extorsion aggravée, tentatives d'extorsion aggravée; complicité de tentative d'extorsion aggravée. Jeudi, le premier procureur Olivier Elsig a conclu au rejet de l'appel et à une confirmation de la peine. Avocat du prévenu, Jean-Luc Addor a plaidé pour un sursis partiel, sans expulsion.

Le trafic de haschisch du prévenu et d'un coauteur présumé a porté sur la vente d'au moins 540 kilos pour un bénéfice de 540'000 francs.

Comme en première instance, le Maghrébin a admis un trafic durant 30 mois et non de 3 ans et avoir vendu 250 kg de haschisch. Il a refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

