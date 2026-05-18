  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Justice Affaire de la cité Aldrin de Sierre: peine confirmée par le TF

ATS

18.5.2026 - 16:42

Condamné le 16 janvier dernier pour avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre, un Tunisien a été débouté par le Tribunal fédéral. Son avocat annonce lundi un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion du territoire suisse de l'un des dealers de la cité Aldrin, à Sierre (photo d'illustration).
Le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion du territoire suisse de l'un des dealers de la cité Aldrin, à Sierre (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.05.2026, 16:42

18.05.2026, 16:53

En deuxième instance, le Maghrében de 23 ans avait écopé de 45 mois de prison ferme et de 7 ans d'expulsion du territoire helvétique. Le Tribunal cantonal (TC) l'avait reconnu coupable de divers chefs d'inculpation: infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, extorsion aggravée, tentatives d'extorsion aggravée et complicité de tentative d'extorsion aggravée.

Selon le TC, le trafic de haschisch du prévenu et d'un coauteur présumé pas encore jugé a porté sur la vente d'au moins 450 kilos, soit en moyenne 15 kg durant 30 mois, pour un bénéfice de 135'000 francs. Le Maghrébin avait admis, lors de son deuxième procès le 8 janvier, avoir vendu 250 kg de haschisch. Il avait refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

«Une décision inhumaine»

L'homme a fait recours, via son avocat, contre son expulsion du territoire suisse. Dans son jugement, le Tribunal fédéral a estimé que «le recourant présente un danger pour la sécurité publique compte tenu de la gravité des infractions commises, du défaut de prise de conscience et de ses antécédents, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.»

L'avocat du jeune Tunisien, Me Grégoire Rey, va saisir ces prochains jours la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, a-t-il indiqué lundi sur Rhône FM. «Il ne parle pas la langue et n’a aucune famille en Tunisie. Le renvoyer dans un pays avec lequel il n’a aucun lien, de près ou de loin, est une décision inhumaine», explique l'homme de loi. «Il faut attendre cette décision avant d'exécuter l'expulsion qui a été prononcée contre ce garçon.»

(arrêt 6B_173/2026 du 22 avril 2026)

Les plus lus

Valérie Bègue réagit aux accusations contre Patrick Bruel
Grande opération policière dans quatre cantons – 13 millions de francs saisis
«J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de bien»
«J'ai mal à la tête d'avoir autant pleuré !» - Les adieux déchirants de «Grizou»
«La FIS dans un état préoccupant, nous fonçons droit dans le mur»