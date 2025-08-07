  1. Clients Privés
Verdict Affaire de la cité Aldrin: prison ferme assortie d'une expulsion

ATS

7.8.2025 - 13:50

Le Tribunal de Sierre a rendu son verdict dans l'affaire de la cité Aldrin, selon une information de la RTS confirmée à Keystone-ATS. Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch, un Tunisien a écopé de 4 ans de prison et d'une expulsion de 7 ans de Suisse.

Les faits se sont produits dans la cité Aldrin, à Sierre.
Les faits se sont produits dans la cité Aldrin, à Sierre.
ATS

Keystone-SDA

07.08.2025, 13:50

07.08.2025, 14:14

L'homme de 22 ans a été condamné pour: infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; extorsion aggravée, tentatives d'extorsion aggravée; complicité de tentative d'extorsion aggravée. La Cour a suivi la peine demandée par le Procureur Olivier Elsig. Avocat du prévenu, Jean-Luc Addor avait plaidé pour un sursis partiel, sans expulsion. Selon ce dernier, son client a d'ores et déjà décidé de faire appel.

Le trafic de haschisch du prévenu et d'un coauteur présumé, jugé prochainement, a porté sur la vente d'au moins 540 kilos de haschisch pour un bénéfice de 540'000 francs.

Le Maghrébin a admis un trafic d'une durée de 30 mois et non de 3 ans et avoir vendu 250 kg de haschisch. Il avait refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

