Kaltbrunn Affaire de viol dans une école religieuse classée

ATS

19.2.2026 - 14:37

Les autorités judiciaires st-galloises ne peuvent pas inculper deux anciens enseignants d'une école évangélique à Kaltbrunn, soupçonnés d'abus sexuels sur des élèves dans les années 1990. Les faits présumés sont déjà prescrits et dans l'un des deux cas, les soupçons ne se sont pas confirmés.

Les autorités judiciaires st-galloises ne peuvent pas inculper deux anciens enseignants d'une école évangélique à Kaltbrunn, soupçonnés d'abus sexuels sur des élèves dans les années 1990. Les faits présumés sont déjà prescrits et dans l'un des deux cas, les soupçons ne se sont pas confirmés. (Archives).
Les autorités judiciaires st-galloises ne peuvent pas inculper deux anciens enseignants d'une école évangélique à Kaltbrunn, soupçonnés d'abus sexuels sur des élèves dans les années 1990. Les faits présumés sont déjà prescrits et dans l'un des deux cas, les soupçons ne se sont pas confirmés. (Archives).
sda

Keystone-SDA

19.02.2026, 14:37

Les affaires concernant les deux ex-enseignants de l'école privée alors nommée «Domino Servite» ont été classées et cette double décision est entrée en force, indique jeudi le Ministère public st-gallois.

Pour l'un des deux ex-enseignants, la procédure pénale pour viol et actes d'ordre sexuel avec enfant n'a même pas pu être engagée, car l'évaluation de la plainte a révélé d'emblée que les faits reprochés étaient déjà prescrits.

Soupçons pas confirmés au stade atteint

L'autre ex-enseignant soupçonné a été placé sous enquête pénale pour viol et actes d'ordre sexuel avec enfant. Cette dernière a été large, mais elle n'a pas permis de confirmer les soupçons.

«Nous avons interrogé plusieurs personnes et analysé divers documents pour situer les faits présumés dans le temps et identifier les enseignants présents dans l'école à ces moments-là», précise à Keystone-ATS un porte-parole du Ministère public st-gallois. «Lorsque nous avons réussi à établir le moment des faits reprochés et établi qu'ils étaient déjà prescrits, nous avons rédigé la décision de classer la procédure.»

En cas de prescription, le Ministère public n'a pas le droit de poursuivre son enquête. Au stade de l'enquête où la prescription a été constatée, les soupçons contre cet ex-enseignant ne s'étaient pas confirmés, explique le porte-parole.

Fin d'une affaire révélée par la SRF

En septembre 2023, un documentaire de la télévision SRF avait révélé l'affaire des abus subis par d'anciens élèves entre 1995 et 2002. Ces derniers avaient accusé des responsables de l'école, dont son fondateur, le chocolatier Jürg Läderach, d'avoir donné régulièrement des coups de ceinture à des élèves et instauré un climat de peur au sein de l'internat. Le patron à la retraite conteste ces reproches.

L'enquête journalistique avait suivi la sortie, en 2022, d'un rapport externe sur ce dossier, mandaté par les nouveaux responsables de l'école. Suite à la diffusion du documentaire, une ancienne élève a confié, peu après, à la radio SRF avoir été violée dans les années 1990 par un enseignant de l'établissement privé.

Des mesures ont été mises en place en 2022 et en 2023 afin que des cas d'abus ne puissent plus se reproduire, écrit la «Christliche Schule Linth» ("Ecole chrétienne de Linth"), telle qu'elle se nomme aujourd'hui. L'établissement scolaire privé dit regretter «l'injustice infligée à une série d'élèves» dans le passé. «Nous sommes soulagés que l'ensemble de la procédure soit désormais arrivé à son terme après une période aussi longue.»

