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Affaire Epstein Bill Gates espère «aider les victimes» et assure «n'avoir jamais fait du mal»

ATS

10.6.2026 - 17:38

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a démenti mercredi avoir eu connaissance du comportement criminel de Jeffrey Epstein. Il était entendu à huis clos par une commission d'enquête du Congrès américain sur ses liens avec le financier new-yorkais déchu.

Affaire Epstein:

Affaire Epstein: "J'espère que mon témoignage aidera" déclare Bill Gates

Bill Gates s'est rendu mercredi matin au Capitole à Washington pour être interrogé sur l'affaire Epstein sur ses liens d'amitié avec le criminel sexuel. (AFP)

10.06.2026

Keystone-SDA

10.06.2026, 17:38

10.06.2026, 18:11

«Je veux l'exprimer très clairement: je n'ai jamais été témoin ou eu aucune indication qu'Epstein se livrait à une activité criminelle continue», a-t-il déclaré dans ses propos introductifs, publiés sur son site GatesNotes. «Je n'ai jamais fait de mal à quiconque», a-t-il ajouté.

Le cofondateur de Microsoft Bill Gates a démenti mercredi avoir connaissance du comportement criminel d'Esptein.
Le cofondateur de Microsoft Bill Gates a démenti mercredi avoir connaissance du comportement criminel d'Esptein.
ATS

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