Affaire Epstein L'ex-ministre Peter Mandelson arrêté par la police

ATS

23.2.2026 - 19:01

L'ex-ministre et ambassadeur britannique Peter Mandelson a été arrêté lundi et emmené au commissariat pour être interrogé dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein.

L'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis Peter Mandelson écoute le président américain Trump annoncer un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 08 mai 2025 (archives).
L'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis Peter Mandelson écoute le président américain Trump annoncer un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 08 mai 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.02.2026, 19:01

«Les policiers ont arrêté un homme de 72 ans pour soupçons de manquement dans l'exercice de fonctions officielles», a indiqué la police dans un communiqué, sans préciser l'identité du suspect comme c'est d'usage au Royaume-Uni. «Il a été emmené au commissariat pour être interrogé», a-t-elle ajouté.

La BBC et Sky News ont montré des images de Peter Mandelson quittant son domicile du centre de Londres, accompagné de deux policiers en civil, un homme et une femme, qui l'ont escorté jusqu'à une voiture banalisée.

Cette arrestation de celui qui fut une figure du Labour survient quatre jours après l'arrestation jeudi de l'ex-prince Andrew, l'autre grand suspect britannique mis en cause dans l'affaire Epstein.

Le frère du roi Charles III est lui aussi soupçonné d'avoir transmis des informations au pédocriminel américain, lorsqu'il était représentant spécial du Royaume-Uni pour le Commerce, de 2001 à 2011.

Il avait été remis en liberté après avoir passé plusieurs heures en garde à vue jeudi.

Affaire Epstein. La police britannique perquisitionne deux adresses de Peter Mandelson

Affaire EpsteinLa police britannique perquisitionne deux adresses de Peter Mandelson

Enquête ouverte

La police londonienne avait indiqué le 3 février avoir ouvert une enquête contre Mandelson, après que des documents des dossiers Epstein, rendus publics fin janvier par le ministère américain de la Justice, suggèrent qu'il aurait transmis des informations susceptibles d'influer sur les marchés au financier américain, notamment lorsqu'il était ministre dans le gouvernement travailliste de Gordon Brown, de 2008 à 2010.

Trois jours plus tard, la police avait indiqué perquisitionner deux résidences de Mandelson, dans l'arrondissement de Camden, à Londres, et dans le Wiltshire (sud-ouest de l'Angleterre).

Embarras public. Publication anarchique des dossiers Epstein : des remous sans fin !

Embarras publicPublication anarchique des dossiers Epstein : des remous sans fin !

Ces développements ont fragilisé le gouvernement travailliste de Keir Starmer, accusé d'avoir nommé fin 2024 Peter Mandelson ambassadeur à Washington, alors même qu'il savait que l'ex-ministre et ex-commissaire européen était resté proche d'Epstein après sa condamnation pour crimes sexuels.

Keir Starmer, qui avait déjà rappelé Mandelson en septembre 2025, a depuis présenté ses excuses, notamment aux victimes de Jeffrey Epstein, et son chef de cabinet comme son directeur de la communication ont démissionné.

Le gouvernement s'est depuis engagé à publier tous les documents liés à la nomination et à la révocation de M. Mandelson. Une première tranche devrait être publiée début mars, a indiqué un membre du gouvernement lundi.

Affaire Epstein. Après Andrew, la descente aux enfers de Peter Mandelson

Affaire EpsteinAprès Andrew, la descente aux enfers de Peter Mandelson

