Affaire Epstein L'ex-prince Andrew a été arrêté

ATS

19.2.2026 - 11:35

L'ex-prince Andrew a été arrêté suite à des allégations de «faute dans l'exercice de fonctions officielles», a annoncé jeudi la police de Windsor. Des perquisitions ont actuellement lieu à deux adresses en Angleterre, en lien apparent avec ces accusations.

L'ex-prince Andrew a été arrêté suite à des allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles" (archives).
L'ex-prince Andrew a été arrêté suite à des allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles" (archives).
AFP
,
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Rédaction blue News

19.02.2026, 11:35

19.02.2026, 12:55

C'est la première fois, dans l'histoire récente de la famille royale, que l'un de ses membres est formellement arrêté.

La police de Thames Valley, où se situe la résidence Royal Lodge où Andrew habitait jusqu'à récemment, a confirmé l'arrestation d'un homme d'une soixantaine d'années, sans le nommer comme c'est l'habitude au Royaume-Uni.Elle a aussi indiqué perquisitionner dans deux propriétés du sud et de l'est de l'Angleterre, apparemment en lien avec cette arrestation.

«Torturée avec des chocs électriques». Epstein: Londres lance un appel à témoins pour un trafic d'êtres humains

«Nous avons procédé (jeudi) à l'arrestation d'un homme sexagénaire, originaire du Norfolk, soupçonné de manquement à ses obligations dans l'exercice d'une fonction officielle, et menons des perquisitions à des adresses dans le Berkshire et le Norfolk», dans le sud et l'est de l'Angleterre, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le tabloid «The Sun» avait, peu auparavant, le premier publié des photos montrant des voitures banalisées – supposément de police – près du domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, où Andrew réside officiellement depuis que le roi lui a demandé de quitter le domaine de Windsor en raison du scandale.

Informations confidentielles

Le 9 février, la police de Thames Valley avait indiqué «évaluer» des allégations selon lesquelles Andrew avait transmis des informations potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein, du temps où celui qui était encore prince et duc de York occupait les fonctions d'envoyé du Royaume-Uni pour le Commerce international, entre 2001 et 2011.

La police enquête. Epstein envoyait des avions à Londres avec des femmes à bord: Andrew impliqué ?

Elle n'avait cependant pas ouvert d'enquête formelle. «Nous avons désormais ouvert une enquête sur cette accusation de manquement dans l'exercice d'une fonction publique», a déclaré jeudi son commissaire adjoint, Oliver Wright, cité dans ce communiqué.

Ces derniers jours, différentes forces de police à travers le pays avaient indiqué examiner des documents contenus dans la dernière livraison des dossiers Epstein publiés le 30 janvier par le ministère américain de la Justice.

De nouvelles accusations en avaient émergé à l'encontre de l'ex-prince, déchu de tous ses titres royaux par le roi en octobre.

Scandale Andrew. Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?

La police de Thames Valley avait par ailleurs indiqué également «examiner» des allégations selon lesquelles une femme avait été envoyée au Royaume-Uni par le pédocriminel américain Jeffrey Epstein en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew, dans sa résidence de Windsor.

Elle n'a cependant pas évoqué ces accusations dans son communiqué de jeudi.

Accusations niées

L'ex-prince Andrew, qui a aussi été accusé d'agressions sexuelles alors qu'elle avait 17 ans par l'Américaine Virginia Giuffre – qui s'est suicidée en avril 2025 – a toujours nié toutes les accusations contre lui.

En 2022, une action en justice intentée par Virginia Giuffre contre Andrew s'était soldée par un accord à l'amiable de plusieurs millions de livres.

«Il n'a pas remboursé un sou». La vente du chalet d'Andrew à Verbier n'a pas suffi à éponger sa dette

La tentaculaire affaire Epstein a mis en cause de multiples personnalités à travers le monde. Elle éclabousse particulièrement le Royaume-Uni avec les soupçons entourant Andrew et l'ex-ambassadeur et ministre travailliste Peter Mandelson, lui aussi soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles au financier américain.

