La directrice juridique de Goldman Sachs s'en va, à cause d'«oncle Jeffrey»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Epstein La directrice juridique de Goldman Sachs s'en va, à cause d'«oncle Jeffrey»

ATS

13.2.2026 - 07:04

La directrice juridique de Goldman Sachs va quitter son poste, a confirmé jeudi la banque, après que ses liens d'amitié avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein ont été mis en avant dans des documents publiés par le ministère américain de la Justice.

La relation entre Epstein et Mme Ruemmler était connue depuis la publication d'une première série de documents relatifs à l'affaire il y a plusieurs mois. Goldman Sachs avait jusqu'ici toujours montré son soutien à l'égard de sa directrice juridique. (archives)
La relation entre Epstein et Mme Ruemmler était connue depuis la publication d'une première série de documents relatifs à l'affaire il y a plusieurs mois. Goldman Sachs avait jusqu'ici toujours montré son soutien à l'égard de sa directrice juridique. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.02.2026, 07:04

La banque a précisé que le départ de l'intéressée, Kathryn Ruemmler, qui avait été avocate du financier, sera effectif à compter du 30 juin.

Dans une déclaration envoyée au Financial Times, Kathryn Ruemmler a expliqué sa démission par sa volonté d'éviter que «l'attention médiatique portée sur moi, du fait de mon ancien poste d'avocate privée», ne porte préjudice à la banque.

Le PDG du groupe, David Solomon, a précisé dans un communiqué respecter sa décision et remercié Mme Ruemmler pour «la qualité de ses conseils juridiques sur des sujets importants pour notre banque».

Kathryn Ruemmler avait rejoint Goldman Sachs en 2020, en provenance du cabinet d'avocats Latham & Watkins.

La relation entre Epstein et Mme Ruemmler était connue depuis la publication d'une première série de documents relatifs à l'affaire il y a plusieurs mois. Goldman Sachs avait jusqu'ici toujours montré son soutien à l'égard de sa directrice juridique.

La presse avait toutefois jugé inévitable son départ après la nouvelle salve de publications.

Les nouveaux documents dévoilés par le département de la Justice révèlent notamment de nombreux échanges de mails entre Mme Ruemmler et Epstein, que l'intéressée surnommait parfois «oncle Jeffrey».

Tous deux ont poursuivi leur relation amicale jusqu'à peu avant la mort du criminel sexuel en prison en 2019, soit bien après la première condamnation en 2008 du financier pour sollicitation d'une prostituée mineure.

Selon le Wall Street Journal, Kathryn Ruemmler a été une des trois personnes que Jeffrey Epstein a appelées dans la foulée de son interpellation en juillet 2019 pour des accusations de trafic sexuel de mineurs.

A l'époque, Mme Ruemmler était avocate pour Latham & Watkins, un cabinet majeur spécialisé dans le droit des sociétés, les fusions et acquisitions et le droit boursier.

Sous Barack Obama, elle avait occupé plusieurs postes importants au département de la Justice entre 2009 et 2011 avant de rejoindre la Maison Blanche en tant que conseillère juridique jusqu'en juin 2014.

Les plus lus

Dossiers Epstein : des démocrates dénoncent un suivi de leurs recherches
«Je vais mettre les choses au clair : il n'y a pas eu de pardon»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
«Marco Odermatt ? J’espère lui voler la médaille d’or en géant !»
5000 candidatures – Tout le monde veut habiter dans cette tour genevoise!
La directrice juridique de Goldman Sachs s'en va, à cause d'«oncle Jeffrey»