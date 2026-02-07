Affaire Epstein: «Si vous voulez ce combat, faisons-le en public»

L'ancien président américain Bill Clinton et sa femme Hillary, qui doivent être interrogés séparément sur l'affaire Epstein à la fin février par une commission du Congrès américain, ont appelé à des audiences publiques. Ils disent vouloir éviter une instrumentalisation par les républicains.

Keystone

Keystone-SDA ATS

La commission, dont les travaux se déroulent à huis clos, souhaite entendre l'ancien président démocrate en raison de ses liens d'amitié avec le criminel sexuel et l'ancienne cheffe de la diplomatie américaine pour ce qu'elle sait de ces liens entre son époux et le financier mort en prison en 2019.

«Arrêtons de jouer et faisons cela comme il faut: avec une audience publique», a écrit l'ancien président sur le réseau social X vendredi.

Hillary Clinton a déclaré avoir déjà indiqué «ce que nous savons» à la commission dirigée par les républicains. «Si vous voulez ce combat [...] faisons-le en public», a-t-elle déclaré jeudi.

Alors qu'ils refusaient de comparaître depuis plusieurs mois, le couple a effectué un revirement lundi, peu avant un vote à la chambre des représentants sur une procédure d'entrave au Congrès à leur encontre. Des poursuites auraient été alors recommandées au ministère de la justice et le couple aurait encouru jusqu'à un an de prison.

Nombreuses images avec Bill Clinton

L'ancienne cheffe de la diplomatie américaine témoignera le 26 février, tandis que l'ex-président démocrate (1993-2001) sera entendu le 27 février.

Bill Clinton a voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion privé de Jeffrey Epstein et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie. Il avait affirmé en 2019 ne pas lui avoir parlé depuis plus d'une décennie.

L'ex-président a également toujours démenti avoir eu connaissance des crimes de Jeffrey Epstein et n'est pas inquiété par la justice en ce qui concerne sa relation avec lui.

Hillary Clinton a déclaré n'avoir eu aucune interaction significative avec Jeffrey Epstein, n'avoir jamais pris son avion et jamais visité son île.

Le département américain de la justice a publié la dernière une nouvelle série massive de documents du dossier Epstein: plus de trois millions de documents, de photographies et de vidéos liés à son enquête sur le criminel sexuel mort en 2019 en détention, un décès conclu comme un suicide.

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent les liens entre Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.