Affaire Epstein: «Si vous voulez ce combat, faisons-le en public»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Les Clinton déterminés Affaire Epstein: «Si vous voulez ce combat, faisons-le en public»

ATS

7.2.2026 - 07:27

L'ancien président américain Bill Clinton et sa femme Hillary, qui doivent être interrogés séparément sur l'affaire Epstein à la fin février par une commission du Congrès américain, ont appelé à des audiences publiques. Ils disent vouloir éviter une instrumentalisation par les républicains.

Keystone

Keystone-SDA

07.02.2026, 07:27

07.02.2026, 08:56

La commission, dont les travaux se déroulent à huis clos, souhaite entendre l'ancien président démocrate en raison de ses liens d'amitié avec le criminel sexuel et l'ancienne cheffe de la diplomatie américaine pour ce qu'elle sait de ces liens entre son époux et le financier mort en prison en 2019.

«Arrêtons de jouer et faisons cela comme il faut: avec une audience publique», a écrit l'ancien président sur le réseau social X vendredi.

Hillary Clinton a déclaré avoir déjà indiqué «ce que nous savons» à la commission dirigée par les républicains. «Si vous voulez ce combat [...] faisons-le en public», a-t-elle déclaré jeudi.

Alors qu'ils refusaient de comparaître depuis plusieurs mois, le couple a effectué un revirement lundi, peu avant un vote à la chambre des représentants sur une procédure d'entrave au Congrès à leur encontre. Des poursuites auraient été alors recommandées au ministère de la justice et le couple aurait encouru jusqu'à un an de prison.

Nombreuses images avec Bill Clinton

L'ancienne cheffe de la diplomatie américaine témoignera le 26 février, tandis que l'ex-président démocrate (1993-2001) sera entendu le 27 février.

Bill Clinton a voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion privé de Jeffrey Epstein et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie. Il avait affirmé en 2019 ne pas lui avoir parlé depuis plus d'une décennie.

L'ex-président a également toujours démenti avoir eu connaissance des crimes de Jeffrey Epstein et n'est pas inquiété par la justice en ce qui concerne sa relation avec lui.

Hillary Clinton a déclaré n'avoir eu aucune interaction significative avec Jeffrey Epstein, n'avoir jamais pris son avion et jamais visité son île.

Le département américain de la justice a publié la dernière une nouvelle série massive de documents du dossier Epstein: plus de trois millions de documents, de photographies et de vidéos liés à son enquête sur le criminel sexuel mort en 2019 en détention, un décès conclu comme un suicide.

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent les liens entre Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.

Les plus lus

Le poisson commence toujours à pourrir par la tête
Trump se défend comme il peut, Kamala Harris parle d'«enfumage»
Crans-Montana: contrôles défaillants aussi dans les écoles et salles de location
«Je ne suis pas allée dans un magasin depuis trois ans»
Une spectaculaire mais interminable cérémonie pour lancer les Jeux !
Affaire Epstein: «Si vous voulez ce combat, faisons-le en public»