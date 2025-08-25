Les mémoires d'une plaignante vont bientôt sortir

Les mémoires de Virginia Giuffre, principale accusatrice dans l'affaire du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, vont être publiées le 21 octobre à titre posthume, après son suicide en avril. C'est ce qu'a écrit la maison d'édition Penguin Random House.

Virginia Giuffre était la voix principale des victimes d'Epstein avant son suicide en Australie en avril, à l'âge de 41 ans (archives). Imago

Keystone-SDA ATS

Cette annonce survient au moment où l'administration de Donald Trump, lui-même proche de Jeffrey Epstein jusqu'au milieu des années 2000, tente de faire cesser les critiques l'accusant de manque de transparence sur l'affaire de ce financier retrouvé mort pendu en prison à New York en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Virginia Giuffre était la voix principale des victimes d'Epstein avant son suicide en Australie en avril, à l'âge de 41 ans. Elle avait accusé le financier américain de l'avoir utilisée comme «esclave sexuelle» au tournant des années 2000.

«Récit sans concession»

Selon Virginia Giuffre, sa rencontre avec Ghislaine Maxwell, alors compagne de Jeffrey Epstein et complice de ce dernier, a lieu à l'été 2000, pendant un job d'été à la résidence Mar-a-Lago, propriété de Donald Trump en Floride. Elle avait 16 ans.

«Ici, Giuffre livre un ultime récit sans concession de son expérience avec Epstein et Maxwell, qui l'ont prostituée, avec d'autres, au profit de nombreux hommes influents», écrit la maison d'édition Penguin Random House.

Virginia Giuffre avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince Andrew, frère du roi Charles III d'Angleterre, rencontré par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein, qu'elle a accusé d'agressions sexuelles alors qu'elle était mineure. Andrew a toujours nié les accusations d'agression sexuelle et a évité un procès à New York en versant plusieurs millions de dollars.

Intitulées «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», ses mémoires racontent également «les agressions sexuelles» dont elle dit avoir été victime enfant, précise encore Penguin Random House, ainsi que la manière dont elle a échappé «aux griffes d'Epstein et Maxwell à 19 ans».

Proche de Trump

Ghislaine Maxwell avait été condamnée en 2022 à 20 ans de prison pour avoir recruté entre 1994 et 2004 des jeunes filles mineures afin que Jeffrey Epstein les exploite sexuellement.

Figure comme Jeffrey Epstein de la jet-set new-yorkaise des années 1990-2000, Donald Trump a lui-même été proche du financier jusqu'au milieu des années 2000.

Vendredi, le ministère américain de la Justice a publié le contenu d'un entretien récent avec Ghislaine Maxwell dans lequel la complice de Jeffrey Epstein affirme n'avoir «jamais» observé d'attitude inappropriée de Donald Trump avec son entourage.