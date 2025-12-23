  1. Clients Privés
Etats-Unis Affaire Epstein: près de 8000 nouveaux documents mis en ligne

ATS

23.12.2025 - 11:15

Près de 8000 nouveaux documents sur le scandale Epstein étaient disponibles mardi sur le site du ministère de la Justice américain. Ce dernier a été accusé de rétention d'informations et critiqué par les démocrates pour la diffusion, jugée trop lente, de ce dossier.

Près de 8000 nouveaux documents sur le scandale Epstein ont été publiés (archives).
Près de 8000 nouveaux documents sur le scandale Epstein ont été publiés (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.12.2025, 11:15

23.12.2025, 11:17

Ces nouveaux fichiers contiennent notamment des centaines de vidéos ou audios, dont des images de surveillance d'août 2019, quand le criminel sexuel new-yorkais Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule, selon l'analyse de l'AFP.

