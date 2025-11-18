  1. Clients Privés
«J'assume l'entière responsabilité» Affaire Epstein: un ex-ministre se retire de la vie publique

ATS

18.11.2025 - 07:41

Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de l'université Harvard dans les années 2000, a annoncé lundi se retirer de la vie publique après la publication de sa correspondance électronique avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

«J'assume l'entière responsabilité de ma décision malavisée de continuer à communiquer avec M. Epstein», a déclaré Larry Summers dans un communiqué.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.11.2025, 07:41

18.11.2025, 07:42

«J'assume l'entière responsabilité de ma décision malavisée de continuer à communiquer avec M. Epstein», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Tout en continuant à remplir mes obligations d'enseignant, je me retirerai de mes engagements publics dans le cadre d'un effort plus large visant à rétablir la confiance et à réparer la relation avec mes proches.»

«Je sais à quel point Donald est véreux». Correspondance d'Epstein: plongée dans les cercles de pouvoir

