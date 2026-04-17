Le gouvernement de Keir Starmer tente vendredi de contenir de nouveaux appels à la démission du premier ministre britannique. Ce dernier est accusé d'avoir menti au Parlement, après de nouvelles révélations sur le processus de nomination de l'ex-ambassadeur aux Etats-Unis Peter Mandelson.

Ce montage de photos d'archives réalisé le 5 février 2026 montre une photo de presse non datée, obtenue le 11 juillet 2019 avec l'aimable autorisation du registre des délinquants sexuels de l'État de New York, sur laquelle figurent Jeffrey Epstein (à gauche) et Peter Mandelson (au centre), député travailliste britannique et ancien ambassadeur du Royaume-Uni auprès des Nations unies, s'exprimant lors d'une conférence de presse à Londres le 30 janvier 2013. KEYSTONE

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Le dirigeant travailliste a limogé le plus haut fonctionnaire à la tête des services diplomatiques, Olly Robbins, et doit s'exprimer lundi devant le Parlement, a indiqué vendredi son chef de cabinet, Darren Jones.

Keir Starmer est fragilisé depuis des mois en raison de sa décision de nommer l'ancien ministre travailliste ambassadeur à Washington avant de le limoger en septembre dernier, l'accusant d'avoir «menti de manière répétée» sur l'étendue de ses liens avec le défunt criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

Le départ du chef des services diplomatiques du Foreign Office intervient après que le journal The Guardian a révélé jeudi que le ministère des Affaires étrangères avait accordé une habilitation de sécurité à Peter Mandelson pour ce poste en janvier 2025 malgré un avis défavorable du service chargé de contrôler ses antécédents.

Des responsables du Foreign Office ont décidé d'aller «contre la recommandation» de ce service, a confirmé jeudi un porte-parole de Keir Starmer, qui a affirmé que ni le premier ministre, ni aucun membre de son gouvernement «n'étaient au courant» de ces éléments «avant le début de la semaine».

Dans l'opposition, les appels à la démission du chef du gouvernement se multiplient.

La cheffe du parti conservateur Kemi Badenoch a fustigé sur X la «malhonnêteté délibérée» du premier ministre, jugeant qu'"il est temps qu'il démissionne».

Le leader des libéraux-démocrates, Ed Davey, a lui affirmé que «si Keir Starmer a induit le Parlement en erreur et menti au peuple britannique, il doit partir».

Olly Robbins, connu pour avoir été négociateur du Brexit pour le gouvernement britannique, est «la victime sacrificielle dans cette tentative de sauver le premier ministre», a jugé le chef du parti anti-immigration Nigel Farage vendredi sur la radio LBC.

«Furieux»

Tenir sciemment des propos trompeurs devant les députés est considéré comme très grave dans la démocratie parlementaire britannique. Or, le chef du gouvernement a toujours martelé ne pas connaître le degré de proximité entre l'ancien ministre et le financier américain mort en prison en 2019.

Le premier ministre «n'a pas» trompé le Parlement, a défendu son chef de cabinet vendredi sur Sky News. «Le processus a été suivi» et Keir Starmer est «furieux de n'avoir appris tout cela que mardi», a-t-il ajouté, y voyant un «échec de l'Etat (...) totalement inacceptable».

En poste au Foreign Office au moment de la nomination, David Lammy, désormais ministre de la Justice et vice-premier ministre, ne s'est pas exprimé publiquement.

Cette nouvelle crise intervient alors que Keir Starmer se rend vendredi à Paris pour une réunion sur la circulation dans le détroit d'Ormuz, quasi bloqué depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Elle tombe mal pour le dirigeant travailliste, très impopulaire près de deux ans après son arrivée au pouvoir avec une écrasante majorité, et qui s'apprête à affronter début mai des élections locales qui s'annoncent difficiles.