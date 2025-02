Vingt-neuf personnes ont été tuées mardi dans des inondations et des tempêtes de grêle dans deux provinces du sud-ouest de l'Afghanistan. C'est ce qu'ont rapporté les autorités locales.

Dans la région de Farah, frontalière de l'Iran, «21 personnes sont mortes et six ont été blessées dans des tempêtes de grêle», a déclaré Mohammed Israel Sayar, chef du département provincial de gestion des catastrophes, dans un communiqué.

D'après lui, les victimes, parmi lesquelles figurent des femmes et des enfants, sont issues de deux familles qui étaient sorties pour un pique-nique.

Dans la province de Kandahar, le département de gestion des catastrophes a recensé huit femmes et enfants ayant péri dans des inondations, en différents endroits de la région.

Un toit s'est effondré sur une famille, causant la mort d'une femme, deux garçons et une fille, tandis qu'ailleurs, un enfant s'est noyé, a indiqué cette source dans un communiqué. Trois femmes âgées de 15 à 19 ans, qui étaient en train de laver du linge, sont décédées.

Phénomène fréquent

L'Afghanistan, l'un des pays les plus pauvres au monde mais aussi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, subit régulièrement des tempêtes et des crues subites meurtrières.

En mai 2024, des crues subites extrêmement dévastatrices avaient fait en quelques jours au moins 300 morts et de très nombreux disparus.