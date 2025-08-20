Plus de 70 personnes ont été tuées mardi soir dans la province de Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, dans une collision entre un autocar transportant des migrants de retour d'Iran, un camion et une moto, selon un nouveau bilan des autorités locales.

Des Afghans se rassemblent sur les lieux après le renversement d'un bus de passagers (image d'illustration). EPA

Keystone-SDA ATS

Le porte-parole du gouverneur provincial, Mohammad Yousuf Saeedi, a déclaré mercredi dans un communiqué que 76 personnes avaient «perdu la vie (...) et trois autres (étaient) dans un état critique», après cet accident survenu dans le district de Guzara.

«En raison d'une vitesse excessive et de négligences, (le bus) a quitté la route principale et est violemment entré en collision avec un camion dans la province d'Hérat», a déclaré la police. Le bus transportait des Afghans récemment revenus d'Iran et se rendait à la capitale Kaboul. Une moto était également impliquée dans l'accident.

La majorité des victimes se trouvaient dans le bus, deux personnes voyageant dans le camion ont été tuées, ainsi que les deux passagers de la moto.

Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan, en partie à cause du mauvais état des routes après des décennies de conflit, de la conduite dangereuse des automobilistes et du manque de réglementation.

En décembre, deux accidents de bus impliquant un camion-citerne et un camion sur une autoroute traversant le centre du pays ont fait au moins 52 morts.