Afghanistan Plus de 50 morts dans un accident de bus

ATS

19.8.2025 - 21:48

Plus de 50 personnes ont été tuées mardi dans un accident de bus dans la province d'Hérat (ouest de l'Afghanistan), lors d'une collision entre un camion et un véhicule de transports de passagers, a indiqué la police.

L'accident a eu lieu dans l'ouest du pays (photo prétexte, archives).
L'accident a eu lieu dans l'ouest du pays (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.08.2025, 21:48

«En raison d'une vitesse excessive et de négligences, (le bus) a quitté la route principale et est violemment entré en collision avec un camion dans la province d'Hérat», a déclaré la police.

