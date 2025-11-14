  1. Clients Privés
Afrique du Sud 153 Palestiniens bloqués 12 heures dans un avion!

ATS

14.11.2025 - 05:59

Plus de 150 Palestiniens, bloqués par la police aux frontières sud-africaine pendant plus de 12 heures dans un avion sur le tarmac de l'aéroport international de Johannesbourg, ont été finalement autorisés à débarquer jeudi soir.

Pendant de longues heures, ces hommes, femmes et enfants n'ont pas été autorisés à sortir de l'appareil au motif notamment qu'«ils n'avaient pas le tampon habituel de départ dans leurs passeports». (image d'illustration)
Pendant de longues heures, ces hommes, femmes et enfants n'ont pas été autorisés à sortir de l'appareil au motif notamment qu'«ils n'avaient pas le tampon habituel de départ dans leurs passeports». (image d'illustration)
IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA

14.11.2025, 05:59

Ces 153 Palestiniens ont atterri jeudi peu après 08h00 à l'aéroport O.R. Tambo de Johannesbourg à bord d'un vol charter de la compagnie sud-africaine Global Airways, en provenance du Kenya, selon un communiqué de la police aux frontières.

Pendant de longues heures, ces hommes, femmes et enfants n'ont pas été autorisés à sortir de l'appareil au motif notamment qu'«ils n'avaient pas le tampon habituel de départ dans leurs passeports», explique la police aux frontières, qui précise qu'aucun d'entre eux «n'a exprimé son intention de déposer une demande d'asile».

Le ministère de l'intérieur a finalement autorisé dans la soirée l'entrée des passagers sur le sol sud-africain, après avoir reçu l'engagement de l'ONG sud-africaine Gift of the Givers qu'ils seraient pris en charge et hébergés.

Avion affrété

Au total, 130 sont entrés sur le territoire et les 23 autres attendaient de prendre une correspondance pour une autre destination de leur choix, selon la police aux frontières. De nombreuses zones d'ombre demeuraient jeudi soir sur les conditions de départ de ces Palestiniens, l'itinéraire exact de l'appareil et les raisons de son escale au Kenya.

Interrogé par la télévision publique SABC, le fondateur de l'ONG Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, a expliqué ne pas savoir qui avait affrété l'appareil et révélé qu'un premier avion transportant 176 Palestiniens avait atterri à Johannesbourg le 28 octobre. «Certains d'entre eux sont depuis partis vers d'autres pays», a-t-il précisé.

«Les familles de ce premier groupe nous ont informé hier que leurs proches allaient arriver à bord d'un deuxième avion», a-t-il expliqué. «Le gouvernement doit enquêter: comment des gens arrivent à bord d'avions affrétés sans tampon de sortie dans leur passeport? Israël n'a pas tamponné leurs passeports et donc ils voyagent illégalement en quelque sorte», a-t-il déclaré.

Le conflit à Gaza a un fort écho en Afrique du Sud, qui compte la communauté juive la plus importante d'Afrique subsaharienne et dont le gouvernement, mené par l'ANC (Congrès national africain), est un fervent soutien de la cause palestinienne.

