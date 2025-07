La police sud-africaine a indiqué samedi rechercher des hommes armés ayant fait irruption et ouvert le feu dans un bar au sud de Pretoria, faisant cinq morts et trois blessés.

Les fusillades sont fréquentes en Afrique du Sud, souvent alimentées par la violence des gangs et l'alcool. KEYSTONE

L'attaque survenue vendredi soir à Olievenhoutbosch, à 25 kilomètres de Pretoria, est la dernière fusillade en date dans ce pays ravagé par la criminalité, où l'on dénombre plus de 75 meurtres par jour.

Une dizaine d'hommes armés ont fait irruption dans un bar et «ont commencé à tirer au hasard sans dire un mot», a indiqué la police dans un communiqué. Trois hommes et deux femmes ont été tués. «Le motif de la fusillade est inconnu à ce stade», a ajouté la police.

Les fusillades sont fréquentes en Afrique du Sud, souvent alimentées par la violence des gangs et l'alcool. De nombreuses personnes possèdent des armes à feu autorisées pour leur protection personnelle, mais il y a beaucoup plus d'armes illégales en circulation.

Une stratégie de sécurité nationale publiée cette semaine met en garde contre le fait que les organisation criminelles pourraient évoluer vers l'utilisation «d'armes plus dangereuses et plus sophistiquées».

Plus de 27'600 meurtres ont été commis au cours de l'exercice 2023/24, la plupart des victimes étant des jeunes hommes noirs vivant dans des zones urbaines, selon les statistiques de la police.