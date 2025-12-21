  1. Clients Privés
«Au hasard dans la rue» Afrique du Sud: des hommes armés tuent neuf personnes près de Johannesburg

ATS

21.12.2025 - 05:42

Des hommes armés ont ouvert le feu près de Johannesburg, tuant neuf personnes et faisant dix blessés, a annoncé dimanche la police sud-africaine, la seconde tuerie ce mois-ci dans le pays.

Image d'illustration de policiers sud-africains.
Image d'illustration de policiers sud-africains.
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.12.2025, 05:42

21.12.2025, 07:31

Le mobile de cette tuerie par des inconnus en pleine rue à Bekkersdal, à 40 kilomètres au sud-ouest de capitale économique de l'Afrique du Sud n'était pas immédiatement connu. «Certaines victimes ont été abattues au hasard dans la rue par des hommes armés non identifiés», a seulement précisé la police dans un communiqué.

Brenda Muridili, une porte-parole de la police de la province de Gauteng, dont font partie Johannesburg et la capitale sud-africaine Pretoria, a déclaré à l'AFP que les autorités ne disposaient pas encore «d'informations détaillées» sur l'identité des victimes.

Australie. Attentat de Sydney: hommage des nageurs aux victimes

AustralieAttentat de Sydney: hommage des nageurs aux victimes

Le 6 décembre, des hommes armés avaient pris d'assaut un foyer de travailleurs à Pretoria, tuant 11 personnes dont un enfant de trois ans dans un lieu qui, selon la police, accueillait un autre bar informel. L'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, est aux prises avec une criminalité et une corruption endémiques, alimentées par des réseaux organisés. Les fusillades sont fréquentes, souvent liées aux violences des gangs et à l'alcool.

Si de nombreuses personnes possèdent légalement des armes à feu pour leur protection personnelle, le nombre d'armes illégales en circulation est bien plus important. Entre avril et septembre, environ 63 personnes ont été tuées chaque jour dans le pays de 63 millions d'habitants, selon les données de la police sud-africaine.

