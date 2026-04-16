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Argovie Une fille de 13 ans dans un état critique après un accident de vélo

ATS

16.4.2026 - 18:37

Une fille de 13 ans se trouve dans un état critique après un accident de vélo, jeudi à Bad Zurzach. Elle a été héliportée à l'hôpital.

KEYPIX - Polizeisprecher Anton Sonderegger, aufgenommen am Donnerstag, 20. April 2026, in Urnaesch am Ort der Einsatzleitung. Es kam zu einem schweren Gewaltdelikt in einer Wohnung. Zwei Personen sind verstorben, zwei wurden hospitalisiert. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
KEYPIX - Polizeisprecher Anton Sonderegger, aufgenommen am Donnerstag, 20. April 2026, in Urnaesch am Ort der Einsatzleitung. Es kam zu einem schweren Gewaltdelikt in einer Wohnung. Zwei Personen sind verstorben, zwei wurden hospitalisiert. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.04.2026, 18:37

L'accident s'est produit vers 12h15 dans la descente d'une route cantonale menant à Bad Zurzach en provenance de Tägerfelden (AG). L'adolescente qui ne portait pas de casque était accompagnée de deux autres cyclistes. Elle a chuté et est restée inanimée sur la chaussée. Une enquête a été ouverte, indique la police argovienne.

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