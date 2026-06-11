  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Argovie Jusqu'à huit ans de prison pour une bande de jeunes saboteurs

ATS

11.6.2026 - 17:04

Trois membres d'une jeune bande criminelle écopent de peines de huit, six et quatre ans de prison pour avoir notamment saboté un réseau à fibre optique en décembre 2023. Des milliers d'abonnés avaient alors été privés d'Internet, de téléphone, de télévision et de radio dans la région de Rheinfelden.

le Tribunal de district de Rheinfelden a reconnu les trois principaux accusés coupables d'actes de sabotage, d'entrave à la circulation publique, de vol par métier en bande organisée, d'incendies intentionnels et de contraintes (image d'illustration, archives).
le Tribunal de district de Rheinfelden a reconnu les trois principaux accusés coupables d'actes de sabotage, d'entrave à la circulation publique, de vol par métier en bande organisée, d'incendies intentionnels et de contraintes (image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

11.06.2026, 17:04

Dans son jugement rendu jeudi, le Tribunal de district de Rheinfelden a reconnu les trois principaux accusés, âgés de 20 et 21 ans, coupables d'actes de sabotage, d'entrave à la circulation publique, de vol par métier en bande organisée, d'incendies intentionnels et de contraintes. Le leader de la bande écope de huit ans et trois mois de prison.

Un camarade est sanctionné de six ans et quatre mois de prison. Il est aussi frappé d'une interdiction de travailler avec des mineurs pour avoir détenu et tenté de vendre de la pornographie enfantine. Le troisième doit aller en prison durant quatre ans. Ces deux jeunes hommes écopent en plus d'amendes respectives de 1050 et de 900 francs.

Le sursis pour les deux autres membres

Les juges ont suivi en partie les exigences du Ministère public. Ce dernier avait réclamé entre huit et dix ans de prison pour le trio. La défense avait demandé que les peines n'excèdent pas un à quatre ans de prison.

Les deux autres membres de la bande se voient infliger des peines pécuniaires avec sursis. L'un écope de l'équivalent en jours-amende de 13'000 francs et d'une amende de 110 francs. L'autre est sanctionné de l'équivalent de 2700 francs, sans amende supplémentaire.

Parmi les faits reprochés, la bande a aussi semé le chaos sur le tronçon ferroviaire entre Möhlin (AG) et Rheinfelden en déposant un sabot d'enrayage sur les rails. Le trafic ferroviaire y a été paralysé. Durant le procès qui s'est déroulé fin avril, les prévenus ont expliqué leurs actes criminels par besoin d'adrénaline, la pression du groupe et la volonté d'entretenir leur amitié.

Les plus lus

17 ans de bataille pour 16'000.-- : un agriculteur fait plier la Confédération
Mort d'Elisa Pilarski: sursis pour son compagnon, euthanasie pour le chien Curtis
La Nati va-t-elle à nouveau payer l’entêtement de Murat Yakin ?
Le ministre britannique de la Défense John Healey démissionne
Les zones «ZTL» en Italie: un piège à touristes pendant les vacances