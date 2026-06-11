Trois membres d'une jeune bande criminelle écopent de peines de huit, six et quatre ans de prison pour avoir notamment saboté un réseau à fibre optique en décembre 2023. Des milliers d'abonnés avaient alors été privés d'Internet, de téléphone, de télévision et de radio dans la région de Rheinfelden.

le Tribunal de district de Rheinfelden a reconnu les trois principaux accusés coupables d'actes de sabotage, d'entrave à la circulation publique, de vol par métier en bande organisée, d'incendies intentionnels et de contraintes (image d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Dans son jugement rendu jeudi, le Tribunal de district de Rheinfelden a reconnu les trois principaux accusés, âgés de 20 et 21 ans, coupables d'actes de sabotage, d'entrave à la circulation publique, de vol par métier en bande organisée, d'incendies intentionnels et de contraintes. Le leader de la bande écope de huit ans et trois mois de prison.

Un camarade est sanctionné de six ans et quatre mois de prison. Il est aussi frappé d'une interdiction de travailler avec des mineurs pour avoir détenu et tenté de vendre de la pornographie enfantine. Le troisième doit aller en prison durant quatre ans. Ces deux jeunes hommes écopent en plus d'amendes respectives de 1050 et de 900 francs.

Le sursis pour les deux autres membres

Les juges ont suivi en partie les exigences du Ministère public. Ce dernier avait réclamé entre huit et dix ans de prison pour le trio. La défense avait demandé que les peines n'excèdent pas un à quatre ans de prison.

Les deux autres membres de la bande se voient infliger des peines pécuniaires avec sursis. L'un écope de l'équivalent en jours-amende de 13'000 francs et d'une amende de 110 francs. L'autre est sanctionné de l'équivalent de 2700 francs, sans amende supplémentaire.

Parmi les faits reprochés, la bande a aussi semé le chaos sur le tronçon ferroviaire entre Möhlin (AG) et Rheinfelden en déposant un sabot d'enrayage sur les rails. Le trafic ferroviaire y a été paralysé. Durant le procès qui s'est déroulé fin avril, les prévenus ont expliqué leurs actes criminels par besoin d'adrénaline, la pression du groupe et la volonté d'entretenir leur amitié.