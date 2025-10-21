Retraité en prison pour avoir happé mortellement un motard

La justice argovienne a condamné un automobiliste de 74 ans à six ans et demi de prison. Reconnu coupable d'homicide par dol éventuel, le retraité a happé mortellement un motard de 19 ans en novembre 2022, en dépassant une voiture par un épais brouillard en pleine nuit.

Keystone-SDA ATS

Dans son jugement en appel rendu mardi, la Cour suprême argovienne a alourdi d'un an la peine infligée en première instance en janvier dernier par le Tribunal de district de Baden (AG). Elle a reconnu l'accusé coupable d'homicide par dol éventuel et d'infraction grave du code de la route.

Pas une simple négligence

Les juges ont suivi le réquisitoire du procureur sur toute la ligne. La défense avait plaidé l'acquittement, estimant que le retraité avait commis une erreur factuelle. Selon elle, il s'agissait, au pire d'un homicide par négligence entraînant une peine de quinze mois de prison. La Cour ne l'a pas entendu de cette oreille.

Le prévenu devait savoir qu'on n'a le droit de dépasser que lorsqu'on est absolument certain que le dépassement est possible sans danger, a déclaré le président de la Cour suprême en rendant le verdict. Il ne peut être question d'une simple négligence dans un cas pareil, a-t-il invoqué.

Le 26 novembre 2022, peu avant minuit, le brouillard est épais sur la route en ligne droite reliant les villages argoviens de Busslingen et Künten, comme bien souvent à pareille période de l'année dans cette région. Une voiture circulant lentement et avec les feux de brouillard précède celle du prévenu.

Ce dernier accélère alors et dépasse la voiture qui le précède. Au même moment, un motard âgé de 19 ans roule correctement en sens inverse. L'auto de l'accusé le fauche. Le jeune homme meurt sur les lieux de l'accident.

Mécanisme de défense de l'accusé

Face aux juges, le septuagénaire a déclaré qu'il ne s'était pas rendu compte du brouillard et qu'il avait pensé que la voie était libre pour dépasser la voiture. Il a dit ne pas avoir compris pourquoi l'automobiliste précédent roulait si lentement et avait enclenché les feux de brouillard, l'éblouissant du même coup.

En faisant une recherche, il a conclu qu'il devait avoir été trompé par l'effet quasi hypnotisant des feux de brouillard sur sa vue: ceux-ci l'auraient empêché de voir la présence du brouillard, a-t-il déclaré. Et d'ajouter que cela pouvait arriver à tout le monde.

Pour le procureur, cette version des faits ne constitue qu'un réflexe de défense du prévenu. Il est prouvé, en revanche, que ce dernier ne voyait rien au moment où il a décidé de dépasser, peu en importent les raisons. La Cour a donné entièrement raison à l'accusation.