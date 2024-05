Un quatrième cas de maltraitance animale en moins de trois mois a été constaté à Villars-sur-Glâne (FR). Un agneau a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi dans un domaine de la localité, «vraisemblablement par un ou plusieurs inconnus», annonce la police cantonale.

Les inconnus ont tué un agneau qui venait de naître et l’ont ensuite déposé sur un chemin d’accès au bâtiment principal. sda

ATS

Le ou les inconnus se sont introduits illégalement dans la bergerie du Domaine Notre-Dame. Ils ont tué un agneau qui venait de naître et l’ont ensuite déposé sur un chemin d’accès au bâtiment principal, précise le communiqué.

D’après les premiers éléments relevés sur place, l’hypothèse d’un acte commis par une ou plusieurs personnes est privilégiée. Toutefois, à ce stade, «l’implication d’un animal sauvage ne peut être totalement exclue», précise la police. Une plainte pénale pour maltraitance envers les animaux, dommages à la propriété et violation de domicile a été déposée.

Il s’agit du quatrième cas de maltraitance constaté depuis début mars. Pour les trois premiers, survenus entre le 8 mars et le 24 avril, l’enquête a permis d’identifier et d’interpeller deux auteurs présumés âgés de 18 et 19 ans, domiciliés dans la région. Plusieurs animaux étaient morts, avaient été blessés ou malmenés. Des investigations sont toujours en cours pour ces trois affaires.

A ce jour, aucun lien entre l’événement d’hier soir et les cas précédents n’a pu être établi.

olpe, ats