Bâle-Campagne Agression à Birsfelden : un jeune homme poignardé et grièvement blessé

ATS

29.11.2025 - 18:04

Un homme âgé de 22 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche vendredi en début de soirée alors qu'il se promenait à Birsfelden. Ses deux agresseurs, inconnus, sont en fuite.

Les agresseurs se sont enfuis sans emporter son argent (photo d’illustration). 
Les agresseurs se sont enfuis sans emporter son argent (photo d'illustration). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 18:04

Alors qu'il les a croisés durant sa promenade, vers 19h15, ces inconnus ont exigé de lui qu'il leur remette son argent, a indiqué la police cantonale samedi dans un communiqué. Mais avant même que celui-ci ne puisse le faire, l'un des hommes l'a poignardé à plusieurs reprises. 

