Trump condamné en appel à payer 5 millions de dollars pour agression sexuelle

Le président américain élu Donald Trump, qui sera investi dans trois semaines, devra bien payer cinq millions de dollars (4,5 millions de francs) à une autrice qu'il avait agressée sexuellement dans les années 1990 et diffamée lorsqu'elle avait révélé les faits plus de 20 ans après, a tranché lundi une cour d'appel de New York.

Elizabeth Jean Carroll avait obtenu en janvier dernier la somme de 83,3 millions de dollars pour avoir été diffamée par Trump, toujours à propos de ce qui a été reconnu par la justice comme une agression sexuelle dans le grand magasin new-yorkais (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le 9 mai 2023, le tribunal fédéral civil de Manhattan avait jugé le 45e président des Etats-Unis responsable d'une «agression sexuelle» sur l'ancienne chroniqueuse de presse Elizabeth Jean Carroll dans un grand magasin new-yorkais en 1996.

Cette femme, aujourd'hui âgée de 81 ans, avait révélé dans un livre publié en 2019 ce qu'elle considérait être un viol, commis 23 ans plus tôt dans une cabine d'essayage par Donald Trump.

Une «tarée» qui aurait monté une «affaire bidon»

Le milliardaire républicain, qui sera le 20 janvier le 47e président des Etats-Unis, avait sans cesse attaqué Elizabeth Jean Carroll en la traitant de «tarée», qui aurait monté une «affaire bidon».

Le tribunal civil avait condamné Donald Trump à cinq millions de dollars de dommages et intérêts pour agression sexuelle (deux millions) et pour des propos diffamatoires tenus en 2022 (trois millions), un verdict dont le milliardaire avait fait appel.

«Nous sommes parvenus à la conclusion que M. Trump n'a pas démontré que le tribunal s'était trompé dans ses décisions aujourd'hui contestées», ont écrit lundi trois juges d'appel de New York dans une ordonnance rendue publique, mais pour laquelle il n'y a pas eu de second procès.

83,3 millions de dollars

Mme Carroll, qui fut notamment chroniqueuse pour le magazine Elle aux Etats-Unis, avait obtenu le 26 janvier dernier du tribunal fédéral civil de New York l'énorme somme de 83,3 millions de dollars (75,3 millions de francs) pour avoir été diffamée par M. Trump, toujours à propos de ce qui a été reconnu par la justice comme une agression sexuelle dans le grand magasin new-yorkais.

Cette affaire distincte fait également l'objet d'un appel.

Depuis qu'il a été réélu le 5 novembre, l'horizon judiciaire de M.Trump s'est presque totalement dégagé avec l'abandon de procédures fédérales au pénal, notamment pour ses agissements présumés lors de sa défaite à la présidentielle de novembre 2020.

Mais il reste condamné au civil à des centaines de millions de dollars d'amendes dans les affaires Carroll et de son groupe Trump Organization.

Le 30 mai, Donald Trump fut le premier ex-président américain à être condamné au pénal par la justice locale de l'Etat de New York pour des paiements cachés à une star du porno effectués avant la présidentielle de 2016 qu'il avait remportée.

Il n'a pas réussi à faire annuler ce verdict historique sur la base de son immunité d'ancien président et de président élu, mais un juge new-yorkais a pour l'instant repoussé le prononcé de la sentence.