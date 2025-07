Agressions sexuelles : Denis Vipret visé par une nouvelle plainte !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Une nouvelle plainte pénale a été déposée en décembre 2024 contre le magnétiseur vedette romand Denis Vipret (image d’illustration). IMAGO/Wirestock

Les points forts du jour

DIPLOMATIE : Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis entame lundi un voyage d'une semaine en Asie. Le Tessinois se rendra tout d'abord au Népal et au Bhoutan avant de rejoindre la Malaisie, où il participera pour la première fois les 10 et 11 juillet à la conférence réunissant les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Ignazio Cassis mettra ensuite le cap sur Brunéi puis Singapour.

PROCHE-ORIENT : Le président américain Donald Trump reçoit lundi à la Maison Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cette rencontre intervient alors qu'un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas a débuté dimanche au Qatar pour tenter de trouver un accord de cessez-le-feu et une libération d'otages à Gaza. Donald Trump s'est montré optimiste quant à la signature d'un accord dont il espère qu'elle tombera cette semaine encore.

TENNIS : Belinda Bencic (WTA 35) peut rêver de disputer un premier quart de finale à Wimbledon. Stoppée à trois reprises au 4e tour sur le gazon londonien, la St-Galloise a un coup à jouer lundi en 8e de finale face à Ekaterina Alexandrova (WTA 17), dès 14h heure suisse. La championne olympique de Tokyo 2021 reste certes sur un cuisant échec face à la Russe, subi qui plus est sur herbe il y a moins de deux semaines à Bad Homburg (6-1 6-2). Mais Belinda Bencic effectuait alors son retour à la compétition après sa blessure à une main qui l'avait tenue éloignée des courts depuis le 7 mai. Elle a depuis repris confiance en passant trois tours dans son tournoi préféré.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 7 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la langue Kiswahili. Bien que profondément enraciné en Afrique de l'Est, le kiswahili est devenu une langue panafricaine qui favorise l'unité, l'identité et le dialogue au-delà des frontières linguistiques et culturelles. Le kiswahili est reconnu comme langue officielle de l'Union africaine et est largement parlé sur tout le continent. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.unesco.org/fr/days/kiswahili-language

Vu dans la presse

AGRESSIONS SEXUELLES : Une nouvelle plainte pénale a été déposée en décembre 2024, contre le magnétiseur vedette romand Denis Vipret, selon la RTS. M. Vipret, présumé innocent dans cette affaire, conteste l'intégralité des faits. De son côté, le Ministère public (MP) fribourgeois confirme l'ouverture d'une procédure pour contrainte sexuelle. Le magnétiseur, déjà condamné à une amende en mai 2024 pour gestes déplacés dans une autre affaire, sera auditionné en août par le MP. Dans son émission Vraiment, la RTS a recueilli plusieurs témoignages décrivant des comportements inappropriés lors de séances. Cinq femmes accusent l'homme d'attouchements sexuels. L'une d'entre elles avait porté plainte en 2020, mais l'avait retirée après un accord financier avec le magnétiseur.

ALCOOL : À Genève, la récente canicule a entraîné une hausse inédite des cas d’intoxication alcoolique, mobilisant fortement les secours, rapporte la Tribune de Genève. L’alcool figure pour la première fois dans le top 5 des motifs d’intervention. Chaque jour, les services d’urgence sont intervenus pour prévenir des noyades liées à une suralcoolisation, principalement chez les 30-35 ans. Du 25 juin au 2 juillet, 68 évaluations pour alcoolisation aiguë ont été réalisées, dont 45 ont nécessité une intervention ambulancière, 13 étant jugées graves. Le médecin cantonal rappelle que la chaleur amplifie les effets de l’alcool, augmentant les risques de déshydratation, malaise ou coup de chaleur. Il appelle à la prudence, recommande de boire de l’eau entre chaque verre et de ne pas surcharger les urgences, déjà mises à rude épreuve pendant l’été.

PORRENTRUY : La Commission fédérale contre le racisme (CFR) critique la décision de Porrentruy d’interdire l’accès à sa piscine aux étrangers ne résidant ni ne travaillant en Suisse, estimant la mesure trop générale. «Il est possible qu’elle contrevienne à l’article 8 de la Constitution fédérale, qui établit un principe de non-discrimination», pose la présidente de la CFR, Ursula Schneider Schüttel, dans les colonnes du Temps. Elle appelle à des sanctions plus ciblées. Le maire de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, défend une décision proportionnée, prise après l’échec de mesures préventives. Il rappelle que la mesure n’est pas appliquée aveuglément et n’affectera ni les touristes séjournant temporairement en Suisse ni les familles des frontaliers. En France, l'affaire fait des remous. L’ambassade envisage une intervention.

ENERGIE : La société nationale de gestion du réseau électrique, Swissgrid, a engrangé d'importants bénéfices malgré sa position de monopole, relève le Blick. Depuis 2014, elle aurait réalisé plus de 890 millions de francs de bénéfice, dont 200 millions versés en dividendes à Axpo et BKW, ses deux principaux actionnaires. Le management de la SA en profite également: en 2024, le salaire le plus élevé – environ 900'000 francs, incluant un bonus de 230'000 francs – aurait été attribué au CEO Yves Zumwald. Son salaire aurait ainsi augmenté de 25 % en sept ans. Swissgrid défend ces rémunérations comme étant conformes aux standards du marché et du secteur. L’entreprise appartient majoritairement à des fournisseurs d’énergie, et non à la Confédération.

SUISSE-UE : Le président de l’Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard, veut s’opposer à l’accord sur l’électricité avec l’UE rapportent les titres de CH-Media. Le Vaudois met en garde: une ouverture complète du marché risquerait de rendre l’électricité inabordable pour de nombreuses personnes, tandis que les entreprises énergétiques engrangeraient d'importants profits. «En Suisse, il y a de petits barons de l’électricité qui veulent devenir de grands barons, comme dans l’UE», déclare M. Maillard. Il soutient désormais le paquet de base sur les relations avec l’UE, à condition que la protection des salaires ne soit pas affaiblie par le Parlement. Selon lui, «un bon équilibre a été trouvé».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : La température la plus élevée jamais enregistrée au nord des Alpes en Suisse est mesurée à Genève avec 39,7 degrés.

- Il y a 20 ans (2005) : Des attentats islamistes font 56 morts et plus de 700 blessés dans trois métros et un bus à impériale de Londres. Il s'agit de l'attentat terroriste islamiste le plus grave de l'histoire de la Grande-Bretagne.

- Il y a 85 ans (1940) : Naissance de Ringo Starr, le batteur des Beatles.

- Il y a 95 ans (1930) : Décès de l'écrivain britannique Arthur Conan Doyle, auteur des aventures de Sherlock Holmes. Il était né en 1859.

- Il y a 135 ans (1890) : Décès de l'industriel suisse Henri Nestlé, fondateur de l'entreprise alimentaire Nestlé. Il était né en 1814.

Le dicton du jour

«Quand à Saint-Raoul le soleil brille, c'est le moissonneur qui grille.»