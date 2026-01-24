L'édition 2026 d'Agrovina se tiendra à Martigny-Expo (CERM) du 27 au 29 janvier. Comme tous les deux ans, le salon professionnel biennal rassemblera les acteurs des filières de la viticulture, de l'oenologie, de la microbrasserie et de l'arboriculture.

Agrovina se déroulera du 27 au 29 janvier 2026 (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Plus de 180 exposants spécialisés venus de Suisse et d'Europe seront présents en Octodure. «Agrovina 2026 confirme son rôle de lieu privilégié pour découvrir de nouvelles solutions, anticiper les évolutions des métiers et renforcer les liens au sein des filières», estiment les organisateurs qui tablent sur 12'500 visiteurs.

Cette année, Agrovina lance la 1re édition de l'Agrovina Academy Award. Deux hautes écoles de référence, soit la haute école de viticulture et d'oenologie de Changins (VD) et la HES-SO Valais Tourisme, ont travaillé sur des projets en développant des concepts innovants. Ceux-ci visent à répondre aux attentes des consommateurs, les évolutions des usages et les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux du secteur vitivinicole.

A l'issue des présentations, jeudi à 16h00 à Agroforum, un seul projet sera distingué par l'Agrovina Academy Award.

Présentation de nouveaux cépages

La finale du Prix de l'innovation Agrovina 2026 se tiendra, lui, mercredi à 17h00. Pour la première fois, les cinq projets nominés seront présents durant tout le salon pour se faire connaître du grand public, avant de défendre leur innovation lors d'une finale.

Agrovina 2026 propose également un programme de conférences scientifiques, placé sous le thème «Les consommateurs de demain: innover pour anticiper». En parallèle, l'Agroforum accueillera de nombreuses présentations techniques et scientifiques. Cela sera notamment le cas avec la présentation par Agroscope, le centre de compétence suisse pour la recherche agronomique, alimentaire et environnementale, de sept nouveaux cépages, illustrant les avancées de la recherche face aux défis climatiques et aux attentes du marché.