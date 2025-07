Un quadragénaire résident d'un foyer d'hébergement à Saint-Denis-les-Bourg, qui a blessé au couteau le directeur de l'établissement puis refusé de se rendre avant d'être blessé par un tir de police, a été mis en examen pour tentative de meurtre, a indiqué vendredi la procureure de Bourg-en-Bresse.

De l'Alsace à la Haute-Savoie, l'actualité des départements proches de la Suisse. ATS

Keystone-SDA ATS

Mardi, l'homme de 45 ans avait porté un coup de couteau à l'abdomen du directeur, âgé de 49 ans, avant de se «retranch(er) dans sa chambre» puis refuser «de se rendre à la police, malgré plusieurs sommations» en avançant «vers les forces de l'ordre, muni d'un couteau», selon Karine Malara.

Un policier avait alors fait «usage de son arme de service, à une reprise, neutralisant l'individu en le blessant au genou», qui a ensuite été transporté à l'hôpital, avait-elle précisé mardi.

Le résident, un majeur protégé, a été mis en examen vendredi pour «tentative de meurtre» sur «personne chargée de mission de service public» et sur «deux personnes dépositaires de l'autorité publique, deux policiers dont l'agent auteur du tir», a indiqué la procureure vendredi.

Il a été placé en détention provisoire et est également poursuivi pour «violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique» sur un troisième policier et «menaces de mort réitérées» en récidive sur deux femmes qu'il avait croisées plus tôt.

Antécédent judiciaire

«S'agissant des tentatives de meurtre, le mis en examen a reconnu la matérialité des faits, niant toutefois l'intention d'homicide», a précisé la même source. Il est déjà connu de la justice pour un antécédent judiciaire en 2022.

Le directeur de l'établissement a été hospitalisé et «bien que sérieusement blessé», son pronostic vital «n'est pas engagé».

Une enquête confiée à l'IGPN «du chef de violences aggravées, à l'encontre du policier auteur du tir, afin de s'assurer que le policier a fait usage de son arme conformément aux conditions fixées par loi», «se poursuit», a encore indiqué Karine Malara.