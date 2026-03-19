Alain-Fabien à Anthony Delon: «Toi, tu choisis la solution la plus facile: tuer»

Un an et demi après la mort d'Alain Delon, les tensions entre ses enfants ne s'apaisent toujours pas. Sur Instagram, Alain-Fabien accuse Anthony d'avoir fait abattre son chien.

Anthony Delon et son demi-frère Alain Fabien devant les grilles du domaine de Douchy, quelques heures avant les funérailles de leur père, Alain Delon en août 2024. IMAGO/Bestimage

C'est une sombre histoire que relate Alain-Fabien Delon sur son compte Instagram. «Les masques tombent enfin», indique-t-il en story. Dans différents posts où l'on voit évoluer un Malinois, le cadet accuse son aîné d'avoir fait abattre son chien.

Il raconte, s'adressant directement à Anthony: «Le 2 novembre 2024, Momo (ndlr: vraisemblablement un garde du corps) promenait Obba. Mon Malinois. Trois ans. Adopté depuis deux mois. Ce jour-là, Loubo (ndlr: le chien d'Alain Delon) sort. Il croise Obba. Ils se battent. Et toi, incapable d’agir, incapable de gérer, tu tends un 38 spécial à Momo (...) — et tu lâches: 'Tue-le'».

Selon les accusations d'Alain-Fabien, son chien Obba aurait reçu trois balles et «agonisé pendant 40 minutes» avant qu'Anthony demande au fameux Momo d'achever l'animal. «Toi, tu choisis la solution la plus facile : tuer. Ensuite, tu appelles le jardinier pour nettoyer ta merde. Parce que c’est ça aussi, toi tu détruis, et tu fais nettoyer par les autres».

Les mots du benjamin des Delon envers son frère sont lourds: «Ne t’inquiète pas pour Papa. Il n’a pas pleuré. Parce que de là où il est, il a vu exactement qui tu étais. Il t’a vu faire tuer Obba. Et ce jour-là, il t’a définitivement tourné le dos. RIP Papa RIP Obba», conclut-il.

Poursuivis par Anouchka

Le 17 mars, les deux frères devaient répondre de leurs actes au tribunal de Paris, poursuivis par leur sœur Anouchka pour «atteinte à l’intimité de la vie privée». La plainte de leur soeur concernait un enregistrement diffusé par Alain-Fabien sur les réseaux sociaux au début 2024, où l'on entendait Anouchka parler avec leur père.

Retenu ailleurs, Anthony n'a pas pu se rendre au tribunal, mais s'est exprimé à distance, rapporte «Gala»: «Je considère que cette procédure n’a plus lieu d’être (...) nous sommes les garants de la mémoire de notre père (...) et ce qui se passe aujourd’hui est à l’opposé de cette démarche de dignité. J’ai d’ailleurs après cela retiré la seule plainte que j’avais déposé et ce contre ma sœur, pour propos diffamatoires».

Alain-Fabien, lui, était présent au tribunal. D'après «RTL», Anouchka Delon réclame 65'000 euros de dommages-intérêts à Alain-Fabien pour avoir enregistré et diffusé la conversation privée et 50'000 euros à Anthony, qui l'avait fait suivre sur Instagram.

La guerre fratricide semble loin d'être terminée.