Alain-Fabien à Anthony Delon: «Toi, tu choisis la solution la plus facile: tuer»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La guerre fratricide continue Alain-Fabien à Anthony Delon: «Toi, tu choisis la solution la plus facile: tuer»

Valérie Passello

19.3.2026

Un an et demi après la mort d'Alain Delon, les tensions entre ses enfants ne s'apaisent toujours pas. Sur Instagram, Alain-Fabien accuse Anthony d'avoir fait abattre son chien. 

Anthony Delon et son demi-frère Alain Fabien devant les grilles du domaine de Douchy, quelques heures avant les funérailles de leur père, Alain Delon en août 2024.
Anthony Delon et son demi-frère Alain Fabien devant les grilles du domaine de Douchy, quelques heures avant les funérailles de leur père, Alain Delon en août 2024.
IMAGO/Bestimage

Valérie Passello

19.03.2026, 10:05

19.03.2026, 10:07

C'est une sombre histoire que relate Alain-Fabien Delon sur son compte Instagram. «Les masques tombent enfin», indique-t-il en story. Dans différents posts où l'on voit évoluer un Malinois, le cadet accuse son aîné d'avoir fait abattre son chien.

Il raconte, s'adressant directement à Anthony: «Le 2 novembre 2024, Momo (ndlr: vraisemblablement un garde du corps) promenait Obba. Mon Malinois. Trois ans. Adopté depuis deux mois. Ce jour-là, Loubo (ndlr: le chien d'Alain Delon) sort. Il croise Obba. Ils se battent. Et toi, incapable d’agir, incapable de gérer, tu tends un 38 spécial à Momo (...) — et tu lâches: 'Tue-le'».

Selon les accusations d'Alain-Fabien, son chien Obba aurait reçu trois balles et «agonisé pendant 40 minutes» avant qu'Anthony demande au fameux Momo d'achever l'animal. «Toi, tu choisis la solution la plus facile : tuer. Ensuite, tu appelles le jardinier pour nettoyer ta merde. Parce que c’est ça aussi, toi  tu détruis, et tu fais nettoyer par les autres».

Les mots du benjamin des Delon envers son frère sont lourds: «Ne t’inquiète pas pour Papa. Il n’a pas pleuré. Parce que de là où il est, il a vu exactement qui tu étais. Il t’a vu faire tuer Obba. Et ce jour-là, il t’a définitivement tourné le dos. RIP Papa RIP Obba», conclut-il.

Poursuivis par Anouchka

Le 17 mars, les deux frères devaient répondre de leurs actes au tribunal de Paris, poursuivis par leur sœur Anouchka pour «atteinte à l’intimité de la vie privée». La plainte de leur soeur concernait un enregistrement diffusé par Alain-Fabien sur les réseaux sociaux au début 2024, où l'on entendait Anouchka parler avec leur père.

La guerre des Delon continue. Alain-Fabien dévoile un audio de sa sœur: «Papa, on te prend pour un débile»

La guerre des Delon continueAlain-Fabien dévoile un audio de sa sœur: «Papa, on te prend pour un débile»

Retenu ailleurs, Anthony n'a pas pu se rendre au tribunal, mais s'est exprimé à distance, rapporte «Gala»: «Je considère que cette procédure n’a plus lieu d’être (...) nous sommes les garants de la mémoire de notre père (...) et ce qui se passe aujourd’hui est à l’opposé de cette démarche de dignité. J’ai d’ailleurs après cela retiré la seule plainte que j’avais déposé et ce contre ma sœur, pour propos diffamatoires».

Alain-Fabien, lui, était présent au tribunal. D'après «RTL», Anouchka Delon réclame 65'000 euros de dommages-intérêts à Alain-Fabien pour avoir enregistré et diffusé la conversation privée et 50'000 euros à Anthony, qui l'avait fait suivre sur Instagram.

La guerre fratricide semble loin d'être terminée.

Les plus lus

Comment un milliardaire grec profite de la crise pour faire de grosses affaires
Alain-Fabien à Anthony Delon: «Toi, tu choisis la solution la plus facile: tuer»
Epidémie de méningite en Grande-Bretagne - Quel risque pour la Suisse ?
Trump menace: Si l'Iran «décide imprudemment d'attaquer un pays innocent...»
Des Français arrêtés à Dubaï pour avoir filmé les frappes iraniennes !
Plusieurs retours d’importance au sein de l’équipe de Suisse