Le plus jeune fils d'Alain Delon, Alain-Fabien Delon, a saisi la justice pour faire annuler le dernier testament de son père, plus favorable à sa soeur Anouchka, a indiqué mardi à l'AFP un exécuteur testamentaire de la star décédée, confirmant des informations du Monde et de RTL.

Keystone-SDA ATS

Relançant la guerre fratricide qui prévalait avant la mort de l'acteur en 2024, une première audience civile de mise en état se tiendra le 9 mars 2026 au tribunal judiciaire de Paris, a indiqué à l'AFP Me Christophe Ayela, visé par l'assignation en tant que l'un des trois exécuteurs testamentaires d'Alain Delon.

