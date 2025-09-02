  1. Clients Privés
Testament d’Alain Delon Alain-Fabien relance la guerre fratricide chez les Delon !

ATS

2.9.2025 - 15:50

Le plus jeune fils d'Alain Delon, Alain-Fabien Delon, a saisi la justice pour faire annuler le dernier testament de son père, plus favorable à sa soeur Anouchka, a indiqué mardi à l'AFP un exécuteur testamentaire de la star décédée, confirmant des informations du Monde et de RTL.

Keystone-SDA

02.09.2025, 15:50

Relançant la guerre fratricide qui prévalait avant la mort de l'acteur en 2024, une première audience civile de mise en état se tiendra le 9 mars 2026 au tribunal judiciaire de Paris, a indiqué à l'AFP Me Christophe Ayela, visé par l'assignation en tant que l'un des trois exécuteurs testamentaires d'Alain Delon.

Archive sur Alain Delon

Anouchka Delon: «Mon père a tout fait en assumant, quoi qu'on en pense»

Anouchka Delon: «Mon père a tout fait en assumant, quoi qu'on en pense»

Anouchka Delon a évoqué avec émotion les relations de son père avec les femmes qui ont marqué sa vie.

16.05.2025

