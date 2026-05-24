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Blessé à la tête Alain Prost victime d'un violent cambriolage chez lui à Nyon

Clara Francey

24.5.2026

Le Français Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1, a été légèrement blessé lors d'un violent cambriolage à son domicile en Suisse mardi dernier, a rapporté samedi le «Blick».

Alain Prost en 2024 à Monaco.
Alain Prost en 2024 à Monaco.
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.05.2026, 14:18

24.05.2026, 14:23

Selon le journal le plus diffusé de Suisse, Alain Prost, 71 ans, a été légèrement blessé à la tête lors de l'attaque. L'un de ses fils a été contraint d'ouvrir le coffre-fort familial. Les cambrioleurs ont pris la fuite avec son contenu.

Dans un communiqué publié jeudi, la police cantonale vaudoise a indiqué qu’une famille vivant à Nyon avait été victime d’un cambriolage à son domicile mardi matin.

Nyon. Une famille forcée d'ouvrir son coffre-fort à domicile

NyonUne famille forcée d'ouvrir son coffre-fort à domicile

Contactée samedi par l'AFP, la police a refusé de donner l’identité des victimes et n’a pas souhaité préciser si l’affaire concernait la famille Prost.

Selon le communiqué publié jeudi, «plusieurs individus cagoulés se sont introduits dans la maison. Une fois à l’intérieur, ils ont notamment menacé les occupants et blessé légèrement une personne de la famille à la tête, dans des circonstances qui restent à établir».

Les cambrioleurs «ont ensuite contraint un autre membre de la famille à ouvrir un coffre-fort avant de prendre la fuite avec un butin dont l’inventaire précis est en cours d’évaluation», expliquait alors la police.

Malgré un important dispositif de recherches, les cambrioleurs n'ont pas encore été retrouvés, indiquaient jeudi les enquêteurs, précisant que le ministère public «a ouvert une instruction pénale».

Selon la police, l'incident a notamment nécessité l'engagement de policiers et gendarmes suisses, d'une équipe de soutien psychologique pour la famille et de la gendarmerie française.

Contacté samedi par l'AFP, un porte-parole de la police vaudoise a déclaré que l'enquête se poursuivait mais n'a pas précisé si des arrestations avaient eu lieu. «Tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de l'agression», a-t-il déclaré.

Blick fait état d'une tendance préoccupante sur l'année écoulée dans la région du Lac Léman, avec une série de cambriolages visant des personnes fortunées, souvent perpétrés par des bandes transfrontalières venues de France et ciblant des collections de montres prestigieuses.

Alain Prost, sacré champion du monde en 1985, 1986, 1989 et 1993, reste à ce jour le plus grand pilote français de Formule 1. Il a couru entre 1980 et 1993 pour les écuries McLaren, Renault, Ferrari et Williams.

Seuls Michael Schumacher et Lewis Hamilton (sept titres chacun) ainsi que Juan Manuel Fangio (cinq) ont remporté plus de couronnes que lui. Sebastian Vettel et Max Verstappen en comptent également quatre.

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