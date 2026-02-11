  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

À l'unanimité Alain Ribaux élu président de la société de navigation des Trois-Lacs

ATS

11.2.2026 - 16:21

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Alain Ribaux a été élu à la présidence du conseil d'administration de la LNM, société de navigation des Trois-Lacs. Il remplace Nicolas Gigandet, qui n'avait pas sollicité de nouveau mandat.

Alain Ribaux devra assurer la pérennité de la LNM, qui fait face à des difficultés financières (archives).
Alain Ribaux devra assurer la pérennité de la LNM, qui fait face à des difficultés financières (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 16:21

11.02.2026, 16:51

Les actionnaires de la LNM ont voté à l'unanimité en faveur d'Alain Ribaux lors d'une assemblée extraordinaire, indique mercredi la compagnie dans un communiqué. Sa nomination était soutenue par les trois cantons commanditaires, à savoir Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

M. Ribaux devra accompagner la LNM dans les défis auxquels elle doit faire face. En effet, la compagnie de navigation est notamment en proie à des difficultés financières.

«Son expérience et sa connaissance approfondie des enjeux institutionnels constituent des atouts majeurs dans les échanges en cours avec les cantons commanditaires et actionnaires», relève la LNM.

Les plus lus

La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
Pam Bondi tente-t-elle d'«étouffer» l'affaire Epstein?
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Cinq jours ont suffi à «FranJO» pour entrer au Panthéon du sport suisse
«Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on me foute la paix»